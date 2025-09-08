El dólar oficial tocó los $1.460 y cerró en $1.425 después de las elecciones

El dólar oficial hoy cerró en $1.425 para la venta en Banco Nación, tras tocar los $1.460 en la apertura. El blue, MEP y CCL también registraron subas.

El dólar oficial hoy cerró en $1.425 para la venta y $1.365 para la compra en la cotización de Banco Nación, lo que representó una suba de $45 respecto del último cierre.

La disparada de la divisa se produjo luego de conocerse los resultados de la elección legislativa en la Provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria se impuso con el 46,96% de los votos frente al 33,85% de La Libertad Avanza, con una diferencia superior a los 13 puntos.

Durante las primeras horas de la jornada, la moneda estadounidense llegó a tocar los $1.460, el techo de la banda cambiaria. Sin embargo, con el avance de las operaciones en el mercado, el precio retrocedió y cerró en la zona de los $1.425, una baja de $35 en relación a la apertura.

En los bancos, el promedio del tipo de cambio minorista se movió entre los $1.430 y $1.450 para la venta, alcanzando un máximo de $1.460.

En paralelo, el dólar blue cotizaba en $1.360 para la compra y $1.380 para la venta, con una suba del 1,1% en la jornada.

El dólar mayorista se ubicaba en $1.408, con un incremento del 3,3%.

Entre los tipos de cambio financieros, el MEP avanzaba un 3,7% hasta $1.434,68, mientras que el Contado con Liquidación (CCL) también subía un 3,7% hasta $1.442,46.

Por su parte, las reservas del Banco Central (BCRA) se encontraban en US$40.520 millones al cierre del viernes.