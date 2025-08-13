Incendio en el Puerto de Frutos: Así actuó el Sistema de Protección Ciudadana de Tigre

Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre detectaron un foco ígneo en un local del Puerto de Frutos y activaron un operativo con bomberos, Defensa Civil, Tránsito, SET y Prefectura Naval. No hubo heridos.

El Sistema de Protección Ciudadana de Tigre actuó rápidamente tras detectarse un incendio en un local comercial del Puerto de Frutos, uno de los puntos turísticos más visitados del municipio.

Desde el Centro de Operaciones Tigre (COT), las cámaras de monitoreo captaron el foco ígneo y permitieron iniciar de inmediato el operativo de emergencia.

En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de Tigre centro, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET). Gracias a la coordinación de todos los equipos, el incendio se controló sin que se registraran heridos de consideración.

El operativo destacó por su rapidez y eficacia, reflejando la articulación del municipio para proteger a vecinos y turistas frente a situaciones de riesgo.