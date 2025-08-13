edición 7835 - visitas hoy 23142

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

elcomercioonline.com.ar Noticias Zona Norte

Noticias Zona Norte

Policiales / Tigre

Incendio en el Puerto de Frutos: Así actuó el Sistema de Protección Ciudadana de Tigre

Incendio en el Puerto de Frutos
Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre detectaron un foco ígneo en un local del Puerto de Frutos y activaron un operativo con bomberos, Defensa Civil, Tránsito, SET y Prefectura Naval. No hubo heridos.

El Sistema de Protección Ciudadana de Tigre actuó rápidamente tras detectarse un incendio en un local comercial del Puerto de Frutos, uno de los puntos turísticos más visitados del municipio.


Desde el Centro de Operaciones Tigre (COT), las cámaras de monitoreo captaron el foco ígneo y permitieron iniciar de inmediato el operativo de emergencia.


En el lugar intervinieron Bomberos Voluntarios de Tigre centro, Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, personal de Tránsito y médicos del Sistema de Emergencias Tigre (SET). Gracias a la coordinación de todos los equipos, el incendio se controló sin que se registraran heridos de consideración.


El operativo destacó por su rapidez y eficacia, reflejando la articulación del municipio para proteger a vecinos y turistas frente a situaciones de riesgo.

Últimas Noticias

Julieta Prandi espera un fallo ejemplar contra su exmarido Claudio Conti en los Tribunales de Campana
Julieta Prandi espera un fallo ejemplar contra su exmarido Claudio Conti en los Tribunales de Campana
Julio Zamora presentó el modelo de seguridad de Tigre y el nuevo hospital cardiovascular a dirigentes de Somos Buenos Aires
Julio Zamora presentó el modelo de seguridad de Tigre y el nuevo hospital cardiovascular a dirigentes de Somos Buenos Aires
Eldueño de laboratorios vinculados al fentanilo protagonizó un escándalo violento en el Hipódromo de San Isidro
Eldueño de laboratorios vinculados al fentanilo protagonizó un escándalo violento en el Hipódromo de San Isidro
Detienen en General Paz a dos menores con moto robada y un cuchillo en Villa Lugano
Detienen en General Paz a dos menores con moto robada y un cuchillo en Villa Lugano
San Isidro completó 160 obras de reparación de calles y avanza con 14 proyectos en ejecución
San Isidro completó 160 obras de reparación de calles y avanza con 14 proyectos en ejecución
Vicente López, única ciudad argentina en la alianza global de innovación digital de Bloomberg Philanthropies
Vicente López, única ciudad argentina en la alianza global de innovación digital de Bloomberg Philanthropies