Tigre: controlaron un incendio en el Puerto de Frutos tras un intenso operativo

Un incendio en el Puerto de Frutos de Tigre afectó a dos locales comerciales. Bomberos, Prefectura y Defensa Civil trabajaron para controlarlo y evitar que se propagara.

Este sábado por la mañana, un incendio afectó a dos locales comerciales del Puerto de Frutos, en Tigre. El siniestro comenzó cerca de las 10:20 en un comercio dedicado a la venta de artículos de mimbre y fibrofácil, ubicado en Sarmiento y Buenos Aires.

Las llamas se propagaron a un local vecino, aunque la rápida intervención de cinco dotaciones de bomberos, junto con una lancha del cuartel central de Tigre y la colaboración de personal de Prefectura Naval y Defensa Civil, evitó que el fuego alcanzara otros espacios del paseo comercial.

Fuentes de Bomberos de Tigre informaron que foco principal fue controlado alrededor de las 12:40, mientras que las tareas de remoción y enfriamiento continuaron durante la tarde.

No se registraron heridos ni víctimas fatales, sólo un bombero fue atendido por inhalación ed humo.