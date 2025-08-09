edición 7831 - visitas hoy 28840

Policiales / Tigre

Tigre: controlaron un incendio en el Puerto de Frutos tras un intenso operativo

Un incendio en el Puerto de Frutos de Tigre afectó a dos locales comerciales. Bomberos, Prefectura y Defensa Civil trabajaron para controlarlo y evitar que se propagara.

Este sábado por la mañana, un incendio afectó a dos locales comerciales del Puerto de Frutos, en Tigre. El siniestro comenzó cerca de las 10:20 en un comercio dedicado a la venta de artículos de mimbre y fibrofácil, ubicado en Sarmiento y Buenos Aires.


Las llamas se propagaron a un local vecino, aunque la rápida intervención de cinco dotaciones de bomberos, junto con una lancha del cuartel central de Tigre y la colaboración de personal de Prefectura Naval y Defensa Civil, evitó que el fuego alcanzara otros espacios del paseo comercial.


Fuentes de Bomberos de Tigre informaron que foco principal fue controlado alrededor de las 12:40, mientras que las tareas de remoción y enfriamiento continuaron durante la tarde.


No se registraron heridos ni víctimas fatales, sólo un bombero fue atendido por inhalación ed humo.



