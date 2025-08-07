Axel Kicillof reclamó a la Corte por $12 billones que el Gobierno de Milei adeuda a la provincia de Buenos Aires

El gobernador Axel Kicillof presentó un recurso ante la Corte Suprema para que se pronuncie por una deuda total de $12,1 billones que el Gobierno de Javier Milei mantiene con la provincia de Buenos Aires, incluidos $1,6 billones de fondos previsionales de la ANSES.

En el escrito, firmado por Kicillof y el Fiscal de Estado bonaerense, Hernán Gómez, se solicita que la Corte “tenga a bien expedirse sobre su competencia” y que convoque a una audiencia de citación de las partes con el fin de buscar “una salida conciliatoria, en función de la apremiante situación económica oportunamente descripta en la demanda, y a los intereses públicos comprometidos de índole previsional en juego”.

El reclamo se originó en abril de 2024 por recortes en varios programas nacionales y, en particular, por fondos previsionales de la ANSES destinados a compensar los desequilibrios del sistema jubilatorio bonaerense. Solo por este concepto, la provincia exige $1,6 billones, aunque la cifra total asciende a $12,1 billones si se incluyen todos los ítems reclamados.

Según el documento, la solicitud se basa en “el tiempo transcurrido desde el inicio de la acción (26/4/2024)”. El pedido fue dirigido a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes integran actualmente el tribunal.