Kicillof: “Milei vino un rato a sacarse una foto, pero no se anima a caminar los barrios de La Matanza”

El gobernador Axel Kicillof inauguró la Escuela Primaria Nº218 en La Matanza y recorrió obras de repavimentación en el barrio Sarmiento junto a Verónica Magario y Fernando Espinoza. Además, entregó 430 escrituras a familias del distrito y firmó convenios para nuevas obras.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a la vicegobernadora Verónica Magario, encabezó este jueves la inauguración de la nueva Escuela Primaria Nº218 en el municipio de La Matanza. Durante la jornada, también recorrieron las obras de repavimentación que se realizan en el barrio Sarmiento, acompañados por el director general de Cultura y Educación, Alberto Sileoni; el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque; y el intendente local, Fernando Espinoza.

En ese contexto, Kicillof subrayó: “Vinimos para inaugurar una nueva escuela, recorrer las obras que están en marcha y firmar convenios que traerán más asfalto y dignidad a La Matanza”. También anunció la entrega de “430 escrituras gratuitas para reconocer el esfuerzo de muchas familias de trabajadores que pudieron acceder a la casa propia, pero que seguían esperando hace mucho tiempo contar con los títulos de propiedad que les brindan la tranquilidad de que nadie podrá quitarles lo que es suyo”.

El mandatario provincial dedicó un párrafo a criticar al presidente Javier Milei: “Uno ve que Javier Milei viene un rato a La Matanza solo para sacarse una foto, pero no se anima a caminar y recorrer los barrios porque allí se encontraría con las fábricas que cierran, los comercios que no venden y los trabajadores que no llegan a fin de mes”. Y agregó: “Los bonaerenses sabemos que así no se gobierna, y si no se lo podemos decir en persona, se lo vamos a decir el próximo 7 de septiembre cuando elijamos la boleta de Fuerza Patria, que es el instrumento para que haya más escuelas, más asfalto y mejores salarios”.

La nueva escuela, ubicada en el barrio Arlt, demandó una inversión de $401 millones y tendrá capacidad para 360 alumnos y alumnas, permitiendo descomprimir la matrícula de la EEP Nº88. Además, las obras en el barrio Sarmiento incluyen redes pluviales, viales y eléctricas; veredas; equipamiento urbano; parquización y forestación.

La vicegobernadora Verónica Magario afirmó: “Los que gobernamos debemos elegir si priorizamos a los que más tienen o a los que más lo necesitan: nosotros vamos a seguir levantando las banderas y defendiendo los derechos del pueblo trabajador bonaerense”. Y agregó: “Aún faltan más escuelas, más hospitales y más cloacas en la Provincia: eso se logra con inversión y trabajo como el que venimos haciendo hace cinco años, no frenando toda la obra pública como hace el Gobierno nacional”.

Durante el acto, Kicillof y la directora ejecutiva del OPISU, Romina Barrios, firmaron un convenio para destinar $5.930 millones a obras de pavimentación, construcción de veredas e iluminación en el barrio 17 de Marzo. También se concretó la entrega de 430 escrituras en el marco del programa de regularización dominial.

Al respecto, el intendente Fernando Espinoza expresó: “El momento de recibir la escritura va a quedar grabado para siempre en la memoria de las familias de La Matanza: para esto está el Estado, para transformar necesidades en actos de justicia social”. En la misma línea, Andrés Larroque señaló: “La espera para muchos bonaerenses se terminó gracias a la decisión política de un gobierno que asume sus responsabilidades y hace valer los derechos de los ciudadanos: estas escrituras no son un regalo, son un derecho de las familias de La Matanza y de toda la provincia”.

Del evento participaron también el subsecretario de Hábitat de la Comunidad, Rubén Pascolini; la directora ejecutiva del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia, Andrea Cáceres; la diputada nacional Victoria Tolosa Paz; la secretaria general de Gobierno de La Matanza, Silvia Francese; el vicepresidente del Concejo Deliberante, Sergio Landin; el secretario general de UOCRA La Matanza, Enrique Cayuqueo; el dirigente Roberto Feletti; la directora de la EEP Nº88, Flavia Calarota; además de concejales, concejalas y funcionarios municipales.