Ramón Lanús inauguró las sesiones del HCD de San Isidro con un discurso centrado en seguridad, obras y modernización del Estado

El intendente de San Isidro abrió el período legislativo ante el Concejo Deliberante, presentó un balance de gestión y anunció nuevas inversiones en seguridad, salud y recuperación urbana para este año.

El intendente de San Isidro, Ramón Lanús, dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 del Honorable Concejo Deliberante de San Isidro, en una sesión encabezada por el presidente del cuerpo, Jorge “El Panadero” Álvarez, y con la presencia de concejales de los distintos bloques políticos.

En el acto institucional que marca el inicio del año legislativo local, el jefe comunal brindó su discurso anual ante el pleno del Concejo, instancia en la que —como es tradición— realizó un balance del estado del Municipio y presentó los principales lineamientos y proyectos previstos para este año.

“Estas sesiones coinciden con el tercer año de esta nueva gestión. Vamos a repasar los ejes de gobierno, informar cómo estamos avanzando y presentar los objetivos para los próximos meses”, expresó al comenzar.

Seguridad: “Nos estamos haciendo cargo”

Lanús eligió iniciar su exposición por el área que definió como “la más sensible para los vecinos”.

“Siempre dijimos que nos íbamos a hacer cargo de la seguridad en San Isidro y nos estamos haciendo cargo”, afirmó ante los concejales.

En ese sentido, sostuvo que en comparación con 2024, durante 2025 bajaron los delitos más graves en el distrito y destacó que “el robo automotor bajó un 40%”. También remarcó que “dos de cada tres detenidos en San Isidro son realizados por la patrulla municipal”.

El intendente detalló que el Municipio invirtió más de 15.000 millones de pesos en el nuevo sistema de seguridad, con la instalación de 2.646 cámaras de última tecnología y 170 lectoras de patentes.

“Estamos transformando el sistema de seguridad. Lo que a otros municipios les llevó entre seis y ocho años, nosotros lo estamos haciendo en dos”, sostuvo.

Sin embargo, reconoció que la problemática continúa. “Sabemos que todavía queda mucho por hacer. Me duelen cada una de las situaciones de inseguridad que se viven en nuestro distrito”, expresó.

También planteó una mirada estructural: “Sería hipócrita decir que la seguridad se resuelve solo con patrullas y tecnología. Hablar de seguridad también es dar oportunidades, pero también combatir con firmeza a los delincuentes”.

De cara a 2026, anunció la incorporación de 100 nuevos agentes a la patrulla municipal y la adquisición de pistolas no letales como parte del refuerzo preventivo.

Recuperación de la costa y nuevo Código Urbano

Otro de los anuncios centrales fue la firma de un convenio con la Provincia para avanzar sobre casi 50 hectáreas del frente costero.

“Es un hito en nuestra visión de recuperar el límite con el río”, afirmó Lanús, al tiempo que sostuvo que el objetivo es lograr una costa integrada, accesible y recuperada para el uso público.

En ese marco, adelantó que enviará al Concejo un proyecto de actualización del Código de Ordenamiento Urbano.

“Queremos preservar la identidad patrimonial y natural de San Isidro, pero también generar reglas claras para acompañar el desarrollo”, explicó, y aclaró que no se modificarán las alturas vigentes.

Asimismo, hizo referencia a la necesidad de revitalizar el sector oeste del distrito como parte de una estrategia de desarrollo equilibrado.

Salud: inversión histórica y reorganización

En materia sanitaria, el intendente sostuvo que el sistema municipal cuenta con “un cuerpo profesional de excelencia” y anunció inversiones por más de 4.000 millones de pesos en equipamiento médico.

“Después de 20 años hicimos nuevas obras en los tres hospitales”, afirmó, y señaló que se avanzará hacia el 100% de conectividad del sistema de salud.

Además, confirmó que se centralizarán los turnos para ordenar y agilizar el ingreso hospitalario.

“Queremos que el sistema vuelva a ser un orgullo para los vecinos”, aseguró.

Desarrollo humano, educación y políticas sociales

Lanús también abordó el área social y destacó el compromiso de su gestión en la reducción de brechas de desigualdad.

Mencionó la apertura de un hogar para 15 adolescentes y la ampliación del centro El Hornero, además de programas de acompañamiento para personas privadas de la libertad.

“Estamos comprometidos en achicar las brechas de desigualdad”, afirmó.

En educación, sostuvo que “la educación es fundamental para este gobierno” y destacó que tres jardines municipales pasaron a jornada completa.

“Queremos acompañar a las familias en la crianza y sembrar a largo plazo para un mejor futuro”, expresó.

Modernización del Estado y empleo

El jefe comunal defendió la profesionalización de la administración municipal.

“Hace dos años advertimos que iba a ser duro poner a punto el motor”, recordó. “Creamos la primera escuela de formación municipal. Queremos que el municipio de San Isidro sea un gran lugar para trabajar”.

También subrayó la simplificación de trámites y la digitalización de procesos. “Queremos un Estado que no ponga trabas”, afirmó.

En paralelo, sostuvo que el Municipio busca posicionarse como polo de innovación y economía del conocimiento.

Mensaje político y convocatoria al diálogo

En el tramo final de su discurso, Lanús dirigió un mensaje a los concejales de todos los bloques.

“Representamos a todos y cada uno de nuestros vecinos”, expresó. Y agregó: “A veces es un esfuerzo trabajar con quienes piensan diferente, pero puede traer muy buenos resultados si lo hacemos desde la buena fe”.

“Primero está el vecino”, enfatizó. “Trabajamos para subir la vara de la honestidad y queremos ser ejemplo de lo que significa hacer política”.

Con esas definiciones, y ante el pleno del Concejo Deliberante, el intendente dejó formalmente inaugurado el período de sesiones ordinarias 2026 en San Isidro, marcando como prioridades la seguridad, el desarrollo urbano, la inversión en salud, la educación y la modernización del Estado municipal.