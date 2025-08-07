Javier Milei inició la campaña bonaerense en La Matanza con fuerte mensaje contra el kirchnerismo

En Villa Celina, bastión histórico del peronismo, Javier Milei lanzó la campaña bonaerense de La Libertad Avanza con sus principales candidatos y una bandera con la consigna “Kirchnerismo nunca más”, generando críticas y reacciones políticas.

En Villa Celina, La Matanza, el presidente Javier Milei dio inicio a la campaña bonaerense de La Libertad Avanza, acompañado por sus principales candidatos y dirigentes. La escena central estuvo marcada por una bandera con la consigna “Kirchnerismo nunca más”, un mensaje que generó respuestas cruzadas en el ámbito político y en organismos de derechos humanos.

El acto, desarrollado en un distrito considerado bastión histórico del peronismo en la Tercera sección electoral, tuvo como objetivo marcar territorio en un enclave donde el kirchnerismo conserva fuerte presencia. Allí, la actual vicegobernadora Verónica Magario encabeza la lista de Fuerza Patria, tras el retiro de Cristina Fernández de Kirchner de la contienda electoral luego de su condena en la causa Vialidad.

La foto oficial mostró a Milei junto a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; el diputado nacional José Luis Espert; los dirigentes Sebastián Pareja y Cristian Ritondo; además de los ocho cabezas de lista de cada sección electoral provincial.

Originalmente, el lanzamiento estaba previsto en Tres de Febrero, pero Karina Milei y Sebastián Pareja decidieron a último momento trasladarlo a Villa Celina para enviar una señal política más confrontativa.

La utilización de la frase “Nunca Más”, central en el informe de la CONADEP y símbolo del rechazo al terrorismo de Estado, provocó cuestionamientos de organismos de derechos humanos, que consideraron inapropiado su uso en un contexto electoral.

El armado de la campaña bonaerense se definió en el Congreso partidario de Gonnet, en base a una encuesta interna de más de 22 mil casos realizada por Sebastián Pareja, que identificó a la economía y la seguridad como las principales preocupaciones ciudadanas. Estos ejes serán la base del discurso libertario en la provincia de Buenos Aires de cara a las elecciones de septiembre, en las que se renovará parte de la Legislatura provincial.

Entre los candidatos presentados figuran Diego Valenzuela, Natalia Blanco, Maximiliano Bondarenko, Gonzalo Cabezas, Guillermo Montenegro, Oscar Liberman, Alejandro Speroni y Francisco Adorni. La postulación de Bondarenko en la Tercera sección apunta a reforzar el mensaje de “orden” y mano dura, tras su aparición mediática en un escándalo policial en Florencio Varela.

En su discurso, Milei señaló: “El kirchnerismo está jugando sucio, como siempre”. Y agregó: “Vamos a seguir avanzando, con todas las herramientas legales, para terminar con este modelo que empobreció al país durante décadas”.