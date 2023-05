El HCD de Tigre prohíbe la construcción de una Alcaldía en Dique Luján y exige su relocalización

El Honorable Concejo Deliberante de Tigre votó a favor de una ordenanza que prohíbe la construcción de una alcaldía en Dique Luján argumentando la preservación del humedal protegido. La medida también restringe nuevos desarrollos inmobiliarios no relacionados con el mantener los espacios verdes en la zona.

En una sesión extraordinaria convocada por parte de los concejales del Frente de Todos alineados con Malena Galmarini y el acompañamiento de Juntos por el Cambio, el Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Tigre aprobó una ordenanza para prohibir la construcción de una alcaldía en la localidad de Dique Luján. La medida se basa en la queja de vecinos y en la consideración de Dique Luján como un humedal protegido para preservar su valor ambiental.

La ordenanza fue aprobada con un amplio respaldo de 20 de los 24 concejales que pertenecen al cuerpo legislativo, ya que los concejales del zamorismo Gisela Zamora, Florencia Mosqueda y Alejandro Ríos no se presentaron a la sesión extraordinaria, al igual que la concejal de Juntos Vanina Pignata.

Además de la prohibición de la alcaldía, la ordenanza también declara que no se permitirán nuevos desarrollos inmobiliarios en la zona que no estén vinculados al turismo y que no preserven su condición de humedal. "Desarrolladores inmobiliarios pretendían hacer dos torres de más de 16 pisos en la zona, y con el consenso de este Concejo Deliberante estamos devolviendo esas actuaciones al ejecutivo para que los desarrolladores no piensen que vienen por todo, y no van a venir por todo. De esta forma se protege el distrito de gestión especial", había afirmado el concejal Rodrigo Álvarez previo a la sesión especial.

Tras la sesión, el presidente del HCD, Segundo Cernadas, expresó: "Exigimos una cárcel con la misma convicción que reclamamos que los vecinos sean escuchados y se construya en un sitio adecuado. Ya nos presentamos en la Justicia para frenar la alcaldía, ahora aprobamos una ordenanza muy firme para poder frenar la cárcel en Dique Luján y esperamos que el gobernador Kicillof escuche a los vecinos de Tigre".

"Ahora que fuimos claros en qué no se tiene que hacer en Dique Luján, vamos a exigir que se construya urgentemente en un lugar consensuado por todos para que ningún chorro ande suelto", manifestó Cernadas.

Desde Juntos celebran haber logrado que "esta ordenanza no permita la especulación inmobiliaria y sea clara en la decisión de frenar la construcción de la cárcel en Dique Luján".

"Tigre cuenta con espacios alejados de zonas residenciales, con buenos accesos y conexión con los Tribunales", argumentaron los concejales del bloque Juntos.

Por su parte, el vicepresidente del cuerpo legislativo, Fernando Mantelli, expresó: "No se pueden tomar decisiones de espalda a la gente y sin conocimiento del territorio que se supone uno gobierna. Los vecinos se expresaron de manera contundente, entendimos sus reclamos y, con el pedido expreso de nuestra conductora Malena Galmarini, actuamos en consecuencia con este primer tratamiento extraordinario del año en el recinto, que fue apoyado por la oposición".

A su vez, agregó: "Entendemos que la alcaldía debe ser construida en algún lugar de nuestro partido; aun así, consideramos que su lugar debe ser mejor analizado y no simplemente designado al voleo".

Por su parte, la concejala Micaela Ferraro expresó: "Esta sesión dejó en claro una vez más que el trabajo y el reclamo que encabezó Malena Galmarini junto a los vecinos desde el año pasado no fue en vano. Siempre dejamos en claro que no estábamos en desacuerdo con la política del gobierno provincial, pero sí con la elección que hizo el intendente Julio Zamora de dónde debía construirse. Sostener una discusión, enfrentar a los vecinos y desconocer leyes deja en claro que el municipio gobierna lejos de la gente".

Y agregó Ferraro: "Un humedal no es lugar para construir ni una alcaldía, ni nada. Como lo hicimos con el Ecosol, junto con la comunidad organizada vamos a defender los derechos de los tigrenses y preservar los espacios verdes que tenemos en Tigre".

Durante la sesión ordinaria previa, los concejales del zamorismo que no participaron de la sesión especial fijaron su postura respecto a la construcción de la alcaldía.

En ese sentido, la concejal Gisela Zamora se pronunció entre gritos y varias interrupciones en defensa de la necesidad de la construcción de la alcaldía. "Tenemos un municipio activo en políticas de seguridad que trabaja junto a la provincia de Buenos Aires para darle seguridad a nuestros vecinos, y tenemos un gobernador que sabe de las situaciones que hoy tienen las comisarías de toda la provincia y de Tigre".

Zamora detalló que "Tigre tiene siete comisarías, incluyendo la de la mujer, y seis destacamentos que tienen lugar para alojar detenidos. Hoy tenemos personas detenidas en el corazón de nuestra ciudad, a la vuelta de una escuela, frente a una plaza, al ladito de un centro de salud, y saben qué, están en condiciones indignas".

"En cualquier momento puede haber un motín como ha habido hace muy poquitos días en Almirante Brown, que se escaparon por los techos y caminaron por sobre un jardín. Y tenemos que darle una solución ya a este tema", argumentó, al tiempo que destacó: "Pongan las excusas que quieran, que el lugar donde se va a construir es un humedal, pero realmente si es un humedal, lo que pretendo es que declaremos que sea una reserva ecológica y garanticemos que no estamos defendiendo los intereses económicos de algunos pocos", afirmó la concejal oficialista.

Por su parte, Florencia Mosqueda afirmó: "Lamento mucho el circo y lamento mucho que se tomen temas donde un municipio no encara el proyecto, que se atribuyan la potestad de poder resolver una situación saldada en el marco provincial cuando todos nosotros tenemos representantes en la legislatura provincial, donde se aprobó por unanimidad la construcción y licitación de la alcaldía".

Además, acusó a Cernadas de utilizar este tema "para su candidatura a intendente en las elecciones" y recordó que "Tigre tiene un montón de policías que no están en la calle porque están cuidando reos en las comisarías".

Por último el concejal de Juntos Juan Furnari manifestó "Es una redundancia que hoy estemos votando un proyecto que en definitiva está diciendo una ordenanza de 2019 que creaba el distrito de gestión especial de Villa La Ñata. El inconveniente es que hoy debemos decir lo que ya habíamos dicho cuatro años atrás, porque se tomaron decisiones de espaldas a los vecinos".

El debate continuará en el ámbito político, ya que se espera que los diferentes actores involucrados en el tema sigan expresando sus posturas y buscando soluciones consensuadas. Mientras tanto, los vecinos de Dique Luján y los habitantes de Tigre en general esperan que se encuentre una solución que equilibre tanto la necesidad de contar con una alcaldía como la protección del medio ambiente y los espacios naturales del municipio.

