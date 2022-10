Malena Galmarini recorrió junto a autoridades del BID obras de cloacas para 13.200 habitantes de Benavídez

La presidenta de AySA, Malena Galmarini, recorrió junto al vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Richard Martínez Alvarado, obras de cloacas en la localidad de Benavídez, del partido de Tigre.

Cómo muchas de las obras que AySA lleva adelante, estos trabajos son financiados por el organismo multilateral de crédito con el objetivo de garantizar la ejecución de obras públicas que posibiliten el acceso a servicios esenciales para el desarrollo de las comunidades como el agua y el saneamiento. Además, para continuar el trabajo en conjunto, los organismos anunciaron que el próximo mes el directorio del BID aprobará un nuevo préstamo por u$s 150 millones para seguir realizando obras de infraestructura sanitaria.



Tras la recorrida, Malena Galmarini destacó: “Nos encontramos en Benavidez recorriendo una obra de desagües cloacales junto con el vicepresidente del BID y toda su comitiva. Fue una experiencia muy importante que ellos puedan venir al territorio a monitorear estas obras que nos están financiando: de este lado del arroyo El Claro tenemos 9 obras y del otro lado tenemos otras 3. Para nosotros es importante que vengan a ver cómo se trata al personal, que podamos conversar con ellos acerca de las políticas que tiene la empresa en materia de género y contarles que AySA, además de ser un servicio público, es un servicio para el bienestar de nuestras vecinas y vecinos, es un servicio de salud y de cuidado del medioambiente”.



Por su parte, el vicepresidente del BID manifestó: “Estamos muy contentos de poder estar acá. Primero, porque aquí es donde el BID siente que hace la diferencia porque al final del día, cambia la vida de las personas y eso pasa por organismos de ejecución eficientes y con experiencia como AySA. Segundo, porque se ha promovido mucho el talento femenino. Y el otro tema, que no es menor para instituciones como esta que administran recursos de todos los ciudadanos, es la transparencia. Creemos que nosotros que es un modelo que se puede replicar en otras latitudes de América Latina y el Caribe”.



La “Red Secundaria de cloacal Benavídez” comenzó en julio de 2021 y beneficiará a 13.200 habitantes de los barrios de Gerónimo Loreto y Benavidez Centro, que llegarán al 100% de cobertura. Esta obra contempla la instalación de más de 26.600 mts de cañerías y actualmente cuenta con un 69% de avance.



El partido de Tigre cuenta actualmente con 100 obras entre agua y cloacas en diferentes etapas. De ese total, 38 obras están en ejecución, 22 fueron finalizadas y 16 ya fueron puestas en servicio.



En materia de obras, el vicepresidente de países del BID anunció que aún quedan proyectos en conjunto con en los que se seguirá trabajando con AySA: “Lo que se viene hacia adelante es la presentación al Directorio Ejecutivo del BID para su discusión un préstamo de 150 millones de dólares para la siguiente fase del programa. Estamos muy contentos de cerrar el año en estas condiciones, sobre todo de que las personas de menos recursos puedan favorecerse de este tipo de obras que son de largo plazo y para el beneficio múltiple”.



Finalmente, Malena Galmarini destacó: “Necesitamos imperiosamente que los créditos que son de inversión de capital no formen parte del déficit fiscal, esto que viene diciendo el ministro Massa ya hace varios años. Ellos lo comprenden y van a ver si pueden acompañar la idea porque en noviembre van a aprobar nuevamente u$s150 millones para hacer obras que lleven calidad de vida a nuestras vecinas y vecinos. Es fundamental entender que cuando se hacen obras para el desarrollo, los bancos no pueden castigarnos por hacer inversiones que hacen a la calidad de vida de nuestra gente”.



Además, participaron del recorrido autoridades locales como Micaela Ferraro, secretaria de Abordaje Integral del Ministerio de Desarrollo Social y por parte del BID Agustín Aguerre, su representante en Argentina; Agustina Schijman, asesora económica; Denise Obara, jefa de Operaciones; Jorge Oyamada, especialista de Agua y Saneamiento y Marina Salazni, consultora y asesora. Por parte de AySA, acompañaron Alberto Freire, director general operativo; Fernando Calatroni, director general técnico; Jorge Ripoll, director de Administración y Finanzas; Alberto Lacioppa, director de Redes, Mayra Mariani, directora de Relaciones Institucionales; Mario Robustelli, jefe de Apoyo Técnico de AySA y Diego Fraga, Director Regional Norte.