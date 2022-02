Confirman 17 muertos y 56 intoxicados por consumo de cocaína envenenada

Al menos 17 personas murieron por la aparente ingesta de cocaína envenenada y 56 permanecían hoy internadas en hospitales de los partidos bonaerenses de Hurlingham, Tres de Febrero y San Martín, según fuentes del Gobierno bonaerense, mientras que el fiscal general que interviene en la causa dijo que se sospecha de un hecho intencional.

Además hay otras 56 personas internadas, 26 de ellas graves, con asistencia respiratoria mecánica, al tiempo que se reportaron fallecidos en vía pública y en domicilios, cuya cantidad no pudo establecerse, añadieron los voceros oficiales.

Debido a la masiva intoxicación, el Ministerio de Salud bonaerense emitió un "alerta epidemiologica" por "probable intoxicación con opiáceos" ante "la identificación de casos con signos de shock, depresión del sensorio, dificultad respiratoria, excitación psicomotriz, y que presentan antecedentes de consumo reciente de cocaína en establecimientos de salud de los municipios de Hurlingham, San Martín, Tres de Febrero, Morón, Tigre, Ituzaingó y General Rodríguez.

Sobre las circunstancias del episodio, el fiscal general de San Martín, Marcelo Lapargo, dijo que "puede ser que se trate de un ajuste cuentas entre bandas" ya que no hay antecedentes de este tipo, lo que lo lleva a pensar que "la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo".

Por su parte, el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, informó que al tomarse conocimiento de los primeros casos y obtenerse por testigos datos de cuál sería el lugar donde se vendió la sustancia envenenada, se desplegaron allanamientos en un asentamiento conocido como "Puerta 8", del partido de Tres de Febrero, donde fueron detenidas diez personas en un búnker de venta de cocaína que ya había sido allanado hace 45 días en el marco de otra investigación.

En la causa interviene una fiscalía especializada en Drogas Ilícitas del departamento Judicial de San Martín, a cargo de Germán Martínez, quien deberá ahora determinar si ese asentamiento fue el origen de la droga y si los detenidos tuvieron responsabilidad en su comercialización.

Esta mañana, al contar con información sobre las primeras víctimas, desde la Fiscalía General de San Martín emitieron un comunicado para alertar a la población.

"Se pone en conocimiento de la población en general que se ha determinado que circula una sustancia comercializada como cocaína de altísima toxicidad. Se han producido a la fecha siete fallecimientos y al menos una docena de internaciones de altísima complejidad por las secuelas de su consumo", alertó el comunicado.

"Se comunica dicha información a la población en general con el fin de que adopten comportamiento positivos con el fin de protegerse a sí mismos y cuidar de su salud", indicó.

Sobre las circunstancias del hecho, Lapargo contó esta tarde a la prensa que aún no se sabe con qué se adulteró la cocaína y dijo que hay sospechas de que se trató de un hecho intencional.

"Nosotros no sabemos con qué está adulterada, no es algo normal, no es algo habitual. Este hecho es absolutamente excepcional, no tenemos ningún antecedente, lo cual nos lleva a pensar que la sustancia que sea ha sido incluida intencionalmente, no es un error en el procesamiento del material o no parece serlo", sostuvo.

Al respecto, agregó: "Tenemos el testimonio de una persona que estuvo en un grupo que estaba consumiendo que dijo simplemente yo consumí una cantidad pequeña, me sentí muy mal y no consumí más. Los que estaban con él siguieron y fallecieron tres de ellos".

En ese sentido, las fuentes consultadas indicaron que uno de los intoxicados llegó a contarle a la policía que la droga que había ingerido la había comprado en las inmediaciones del barrio de emergencia "Puerta 8", en Tres de Febrero, y se le secuestró un envoltorio con la sustancia en cuestión, que ahora será analizada en laboratorio, junto a otra dosis de la droga que se le incautó a uno de los pacientes de la Unidad de Pronta Atención (UPA) 9, envuelta en un billete de 20 pesos.

Al determinarse el posible punto de venta de la droga, la UFI 16 de San Martín, se hizo cargo de toda la investigación por las muertes y decenas de intoxicados, incluso de los fallecidos en Hurlingham.

Berni informó que en los lugares allanados "halló cocaína en envoltorios similares" a los que aportó un familiar de una de las siete víctimas,

"Quienes compraron droga en estas últimas 24 horas tienen que descartarla", advirtió Berni.

La primera intervención policial se dio entre anoche y esta madrugada en el centro asistencial de San Bernardino, de Hurlingham, tras el ingreso de 11 personas -todas domiciliadas en ese partido del oeste del conurbano- con un cuadro de intoxicación por ingesta de cocaína.

Cuatro hombres, tres de ellos de 33, 36 y 45 años y un cuarto de edad no informada, llegaron fallecidos, según el reporte policial.

A su vez, otros siete pacientes -seis de ellos hombres de entre 31 y 41 años y la restante una mujer de 44-, permanecían internados en el mismo hospital.

Las fuentes indicaron otros tres hombres de 35, 40 y 41 años se encontraban intubados y en estado reservado en la UPA 9 del barrio Mitre de Villa Tesei, también en el partido de Hurlingham.

Luego se sumaron más fallecidos e intoxicados en distintos hospitales de los partidos bonaerenses de San Martín y Tres de Febrero.

De acuerdo al último reporte de esta tarde, de las 17 víctimas mortales , 7 fallecieron en Hurlingham, 7 en San Martín y 7 en Tres de Febrero, mientras que la cantidad de internados se amplía con la llegada de personas en grave estado a distintos centros asistenciales, añadieron.