Malena Galmarini y Fernando Moreira recorrieron una obra cloacal en San Martín

En ese contexto, Malena Galmarini manifestó: “Quiero agradecerle al intendente Fernando Moreira que siempre nos recibe, no solamente cuando tenemos que hacer obras de agua y cloaca. Es indispensable que los municipios nos acompañen en la relación con los vecinos y vecinas, que podamos explicarles que es para tener una mejor calidad de vida. Todo colabora con el desarrollo local, económico, familiar. Estar en un barrio muy postergado que hace décadas está esperando las cloacas me pone muy contenta, me llena de satisfacción, el saber que estamos colaborando”.

Por su parte, el intendente de San Martín Moreira expresó: “Seguimos avanzando con obras, es indispensable. Ahora con Malena en una obra muy importante para este barrio. Las cloacas eran muy esperadas en una zona con un reclamo histórico. Seguramente antes de la mitad del año que viene van a poder instalar las redes de cloacas. Nuestro desafío es tener el cien por ciento de agua y cloaca cuando terminemos nuestra gestión, así que estamos en ese camino”.

El encuentro contó con la presencia de autoridades de AySA: Alberto Freire, director General Operativo; Mario Russo, director de Relaciones Gubernamentales; Alberto Lacciopa, director de Redes; y autoridades del municipio, Andrés Alonso, Secretario de Obras públicas; y Jose Luis Guallan, Director General de Mantenimiento Urbano.

Las obras se componen por un lado, por la Red Secundaria, que consiste en la instalación de más de 20.000 metros de cañería colectora cloacal y por otro lado, la Red Primaria que consiste en la instalación de más de 200 metros de cañería colectora de gran magnitud. La obra se empalmará al colector José León Suárez Este (ya existente).

Su finalización está prevista para mayo de 2021, al respecto, Galmarini explicó: “Son alrededor de 10 mil vecinos que tendrán este servicio a mediados del próximo semestre. Es una obra que lleva unos 100 millones de pesos. Cuenta con unos casi 20 mil metros de caño. Hoy estuvimos por la mañana hablando con los vecinos de la calle Italia. Es un momento muy difícil para la Argentina y el mundo. Estamos peleando hasta que llegue la vacuna, mientras tanto continuamos con las obras, que también significa dar trabajo”.