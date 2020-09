Alberto Fernández: “Los problemas se resuelven frontalmente y no escondidos en patrulleros, tocando sirenas”

El presidente Alberto Fernández aseguró hoy que “el Gobierno nacional no se va a hacer el distraído” y “va a afrontar” las necesidades de la provincia de Buenos Aires y advirtió que los problemas se resuelven “frontalmente” y no “escondidos en los patrulleros, tocando sirenas”.



“Reivindicamos mucho las necesidades que vive la provincia de Buenos Aires, que desde que bajaban sus puntos de coparticipación subía la cantidad de habitantes; eso debemos resolverlo”, enfatizó el Presidente, al encabezar un acto en Quilmes, donde se anunció un plan de inversión de la empresa de 50 millones de dólares y el relanzamiento del programa Ahora 12 y medidas destinadas a la reactivación del consumo.



En ese marco, el jefe de Estado aludió al reclamo de mejoras salariales de un sector de la policía bonaerense, que realiza manifestaciones en el conurbano y advirtió: “Eso no se resuelve escondidos en patrulleros, tocando sirenas”.



“El Gobierno nacional no se va a hacer el distraído, va a afrontar este problema, junto al gobernador (Axel Kicillof), con quien somos amigos en una misma causa”, expresó.



Además, pidió “ante las voces apocalípticas” que a los argentinos que no se dejen “confundir” porque “la Argentina que existe” es la que “siguió trabajando en la pandemia, siguió produciendo, cuidó a la gente y se siguió innovando”.



“Estamos levantándonos de un tiempo difícil y levantando una mochila que pesa mucho que fue la que recibimos; que no nos confundan”, exhortó Fernández.



Por su parte, Kicillof, que pronunció un discurso antes que el Presidente, se dirigió a Fernández y le agradeció que “siempre” piense en el distrito bonaerense y ratificó la necesidad de “seguir trabajando en esa dirección”.



Hoy Kicillof terminará de definir los detalles de la suba salarial para la policía bonaerense, que anunciará mañana, mientras efectivos de la fuerza permanecen concentrados en las puertas del Centro de Coordinación Estratégica en Puente 12, en La Matanza, y en otros puntos, en demanda de definiciones sobre el porcentaje de suba.



Fuentes de la Gobernación consignaron a Télam que el mandatario continuará trabajando hoy junto a su equipo económico, encabezado por el ministro de Hacienda, Pablo López, para definir los alcances del aumento de sueldo que se otorgará a la policía del distrito.



En diálogo con Télam, funcionarios del Gabinete de Kicillof coincidieron con que el reclamo de aumento salarial es “legítimo” y recordaron que, durante el Gobierno anterior, el salario de esa fuerza tuvo una pérdida del 30%.