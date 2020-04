Colas de hasta 300 metros en los bancos ¿Quiénes pueden cobrar hoy?

Notas relacionadas: Notas relacionadas: - Los bancos abrirán sábado y domingo para el pago de haberes jubilatorios

Las colas fueron filmadas por las propias personas que formaban parte de ellas en sucursales bancarias del Gran Buenos Aires y ciudades del interior del país como Corrientes capital; en algunos lugares había colas de hasta 300 metros.Las aglomeraciones de miles de personas se veían ya desde a medianoche del jueves en bancos de la zona Norte dado que las personas -entre las que había jubilados- temían no llegar a entrar a la sucursal antes del cierre del horario bancario.Los bancos reabrirán hoy sus puertas exclusivamente para pagar jubilaciones, pensiones o planes sociales de personas con DNI terminados en 0, 1, 2 ó 3, que “no posean tarjeta de débito”, en el marco de la aplicación de “estrictos controles” para no perjudicar la cuarentena.Así lo informó el Banco Central, al indicar que en las sucursales habrá un “estricto cumplimiento” de las normas de aislamiento social por el coronavirus, y pidió que quienes sí posean tarjeta de débito o sus documentos tengan otras terminaciones, “no se presenten este viernes”.El resto de las terminaciones de DNI cobrarán a lo largo de la semana próxima, según el calendario fijado por la ANSES: el lunes los terminados en 4, 5 ó 6; y el martes en 7, 8 ó 9, siempre únicamente para los casos que no tienen tarjeta de débito.