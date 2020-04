Nuevas medidas para el cobro en los bancos exclusivas para jubilados

Las colas fueron filmadas por las propias personas que formaban parte de ellas en sucursales bancarias del Gran Buenos Aires y ciudades del interior del país, en algunos lugares había colas de hasta 300 metros.Por ello, el Banco Central de la República Argentina dispuso que las sucursales bancarias atenderán a partir del sábado 4 de abril, ampliando sus horarios de 10 a 17 horas; exclusivamente a jubilados y pensionados por ventanilla con DNI terminados según el siguiente cronograma:Pendientes de cobro del mes de marzo y jubilaciones no contributivasSábado 4 de abril - 0 y 1Domingo 5 de abril - 2 y 3Lunes 6 de abril - 4 y 5Martes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9Lunes 6 de abril - 4 y 5 Pensiones no contributivasMartes 7 de abril - 6, 7, 8 y 9 Pensiones no contributivasMiércoles 8 de abril - 0 Jubilaciones y Pensiones contributivas menores a 17.859 pesosY a partir del lunes 13 de abril, se continua con el cronograma anunciado por ANSES.