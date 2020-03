Choque de lanchas: Federico Storani espera el juicio oral contra el único imputado por la muerte de su hijo

“Me llama la atención que ya pasaron cuatro años y la justicia en este caso fue particularmente lenta”, aseguró Storani a la agencia Télam.El dirigente radical dijo que su abogado Carlos Acosta le comunicó que el juez de garantías Diego Efraín Martinez elevó la causa para que se lleve a cabo el juicio oral, cuya fecha se definirá una vez que finalice el aislamiento social preventivo y obligatorio a causa del coronavirus.El ex ministro del Interior durante la presidencia de Fernando de la Rúa se mostró conforme por la decisión del juez de mantener la calificación como “Triple homicidio simple con dolo eventual” a pesar de las apelaciones por parte de la defensa del único imputado, Pablo Torres Lacal.“El fiscal –Mariano Magaz- creo que actuó bien y tomó todos los recaudos para que la investigación sea firme. Esta demora es propia de un sistema ineficiente”, afirmó Storani.Y agregó: “Me llamó la atención que en estos cuatro años el imputado no estuvo ni un día preso cuando, como consta en el expediente, manejaba una lancha en una condición no apta y donde fue advertido por la velocidad en la que manejaba”.Storani recordó que el golpe contra la embarcación que transportaba a su hijo, a su ex pareja y a cuatro personas más “fue tan brutal que la lancha de Torres Lacal siguió 50 metros por arriba de la costa” y que además indicó “era de mucho mayor porte en relación a la que venía mi hijo y su mamá”.Por último, recordó a su hijo Manuel y lo calificó como “una excelente persona, extremadamente cariñoso y alegre”.“Manuel tenía 14 años, era un excelente persona, estudiante, tenía una legión de amigos y seguro iba a hacer algo por el país. Con nosotros era extremadamente cariñoso porque cada vez que venía a mi casa para mis nietos era como que llegara Papá Noel”, señaló.Además, agregó que “era muy buena persona, muy sociable tanto con chicos como con adultos”.“Practicaba deportes, estaba por viajar al exterior para perfeccionar su idioma ya que en la escuela aprendía italiano e inglés. Era muy alegre, en el 99% de las fotografías aparece sonriente. Tenía una relación especial con la naturaleza y estaba estudiando cosas relacionadas al medio ambiente y los animales”, evocó.Los restos de Manuel Storani fueron hallados el 31 de marzo de 2016 en el río Luján tras haber caído al agua luego del choque de la lancha en la que viajaba con su madre y cuatro personas más.El choque fatal ocurrió pasadas las 23 en la intersección del canal Vinculación y el río Luján, en el Tigre.Además de Manuel y su madre, falleció Francisco Javier Gotti, quien era uno de los tres acompañantes que estaban en la lancha junto a Torres Lacal.