22.03.2020 - 0:09

San Fernando cuenta cómo será la recolección de residuos durante la cuarentena Para mantener la higiene de la ciudad en la Emergencia Sanitaria, se solicita no sacar basura este lunes 23 y martes 24 de marzo; minimizar la cantidad de residuos diarios, y deshacerse de ellos de domingos a viernes de 19 a 22 horas, sólo una vez. Además, no habrá recolección de montículos, por lo que no deberán depositarse residuos de gran tamaño en la vía pública.