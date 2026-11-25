Durante los festejos por el Día de la Militancia, la dirigente del Frente Renovador cuestionó el estado de los servicios públicos, la política de salud, el crecimiento inmobiliario y los aumentos de tasas. También reivindicó el legado de Ricardo Ubieto y convocó a construir una nueva etapa política basada en propuestas.

Malena Galmarini cuestionó el estado de los servicios públicos, las prioridades de inversión y la falta de planificación urbana en Tigre, y convocó a construir una nueva etapa política para el distrito. Durante los festejos por el Día de la Militancia, la dirigente del Frente Renovador planteó la necesidad de recuperar la calidad de gestión, fortalecer las instituciones y volver a poner al municipio al servicio de los vecinos.

Uno de los principales cuestionamientos estuvo dirigido al deterioro de los servicios cotidianos. Galmarini mencionó los problemas de recolección de residuos, el estado de las calles, el alumbrado público y las dificultades para acceder a prestaciones municipales.

"No aguantamos más que Tigre haya vuelto a tener la basura en las esquinas, que Tigre de vuelta tenga pozos por todos lados", expresó.

También incluyó entre sus reclamos las dificultades para conseguir turnos médicos, el funcionamiento de las cámaras de seguridad y las demoras en la atención de las personas con discapacidad.

Salud, crecimiento urbano y política tributaria

En materia sanitaria, la dirigente cuestionó las prioridades de inversión del gobierno local y reclamó fortalecer los centros de atención primaria para acercar las prestaciones a los barrios.

"¿Por qué no empezás por los barrios? Necesitamos la salud cerca", sostuvo.

Otro de los ejes de su intervención fue el crecimiento inmobiliario de Tigre. Galmarini cuestionó que las nuevas construcciones no estén acompañadas por inversiones en infraestructura y equipamiento comunitario que beneficien a los barrios donde se desarrollan los emprendimientos.

En ese sentido, recordó que durante otras etapas de la gestión municipal los desarrolladores contribuían con obras e infraestructura para acompañar sus inversiones.

La política tributaria también formó parte de sus críticas. Galmarini advirtió sobre el impacto de los aumentos de tasas municipales en los sectores de menores ingresos y reivindicó el sistema de tasas progresivas que, según recordó, había implementado el distrito.

La reivindicación de Ubieto y el reclamo por el patrimonio de Tigre

La dirigente también apeló a la figura del exintendente Ricardo Ubieto para cuestionar lo que considera una pérdida de identidad y patrimonio en el distrito.

Como ejemplo, hizo referencia al reemplazo de los históricos faroles de hierro que formaban parte de la imagen tradicional de Tigre y cuestionó que se reivindique públicamente al exjefe comunal mientras, según su planteo, se deteriora parte de su legado.

"Tanto hablan del intendente Ubieto y lo que están haciendo mierda es lo que Ubieto dejó", afirmó.

En otro tramo, Galmarini dirigió un mensaje a los trabajadores municipales y planteó la necesidad de recuperar sus condiciones de trabajo y las herramientas necesarias para cumplir sus funciones.

"Nosotros vamos a llegar a la Municipalidad para reivindicar el trabajo de los compañeros municipales", expresó.

El planteo estuvo acompañado por una reivindicación del rol de los empleados comunales en la prestación de servicios y en la atención de las necesidades de la comunidad.

Empleo, actividad económica y bienestar animal

Las políticas de protección animal también estuvieron entre los temas abordados. Galmarini cuestionó la presencia de animales sueltos en la vía pública y reclamó la existencia de un hospital veterinario municipal que permita atender tanto a las mascotas de familias con menores recursos como a los animales comunitarios.

En materia económica, propuso generar empleo genuino, atraer nuevas industrias y fortalecer los centros comerciales, además de garantizar el acceso a servicios públicos de cercanía.

Al referirse a la necesidad de ampliar las oportunidades laborales, marcó una diferencia entre la generación de empleo a través de la obra pública y la instalación de nuevas actividades productivas.

"Es muy importante tener obras. Pero también es importante traer fábricas. Porque cuando la obra se termina, se termina el trabajo", afirmó.

La convocatoria a una nueva etapa política en Tigre

Sobre el cierre de su intervención, Malena Galmarini llamó a dejar atrás las discusiones personales y concentrar los esfuerzos en elaborar propuestas para el futuro del distrito.

"Tenemos que pensar cuál es el Tigre que queremos", expresó.

En esa línea, convocó a iniciar una etapa de construcción política basada en el contacto con los vecinos y la elaboración de iniciativas para el municipio.

"Viene un tiempo nuevo y ese tiempo nuevo tiene que ser con propuestas, con ganas, con caminar, con encontrarnos", agregó.

Finalmente, planteó la necesidad de recuperar el funcionamiento de las instituciones y modificar las prioridades de la administración local.

"Hay que recuperar las instituciones, hay que recuperar el municipio para que esté al servicio de los vecinos y de las vecinas. No para el servicio de unos pocos", sostuvo.