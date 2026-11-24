El Honorable Concejo Deliberante aprobó ambas iniciativas por 18 votos afirmativos y 6 negativos. Las normas establecen las previsiones de ingresos y gastos municipales y los tributos que regirán durante el próximo año.

El Concejo Deliberante de Tigre aprobó las ordenanzas preparatorias fiscal e impositiva para 2027 por 18 votos afirmativos y 6 negativos. Durante la sesión, el debate incluyó la continuidad de las obras municipales y las futuras prestaciones del sistema de salud, con especial atención al Hospital Municipal de Alta Complejidad.

La ordenanza preparatoria fiscal establece las previsiones de ingresos y gastos del Municipio para el próximo año, mientras que la impositiva determina los impuestos, tasas y contribuciones que deberán pagar los vecinos y contribuyentes durante ese período.

Entre los argumentos a favor de su aprobación, concejales del bloque Frente de Todos señalaron la necesidad de contar con herramientas para sostener los servicios municipales, las obras públicas y las políticas de salud, educación, deporte y Protección Ciudadana.

El nuevo hospital y las cirugías que se proyectan para 2027

Uno de los ejes del debate fue la ampliación de las prestaciones quirúrgicas en el sistema de salud municipal. El concejal Denis Rafar, del bloque Frente de Todos, anticipó que el próximo año comenzarán a realizarse operaciones de vesícula y hernias en el Municipio, y comparó esa posibilidad con las actuales demoras para acceder a esas intervenciones.

“El año que viene, en el Municipio de Tigre, se van a empezar a realizar cirugías de vesícula y operaciones de hernias. Hoy hay listas de espera en el Hospital de Pacheco de dos y hasta tres años. Lo que le estamos dando es dignidad".

La concejal Marilina Silva, también del Frente de Todos, vinculó el rechazo a las ordenanzas con la necesidad de garantizar los recursos para el nuevo establecimiento sanitario y cuestionó la falta de alternativas de quienes votaron en contra.

“Votar en contra de lo que necesita el nuevo hospital sin ofrecer una alternativa es por lo menos un gesto de enorme irresponsabilidad para con nuestros vecinos. Esa es la síntesis exacta de lo que estamos presenciando hoy en este recinto. Se están anteponiendo especulaciones políticas a la salud de nuestros vecinos y vecinas”, resaltó.

Silva también se refirió a las obras que proyecta el Municipio y sostuvo que la continuidad de esos proyectos debe estar por encima de las diferencias políticas.

“No vamos a poner de rehén la salud de nadie. Vamos a defender la cultura del cuidado, a terminar el Hospital Municipal de Alta Complejidad, porque también vamos a terminar los teatros y hacer todas las obras públicas en pos de los vecinos porque la dignidad y la vida de la comunidad están y van a estar siempre por encima de cualquier especulación política".

Los argumentos para aprobar las ordenanzas

Además de las cuestiones vinculadas con la salud, Silva defendió la planificación anticipada de los recursos municipales como una condición para establecer prioridades y responder a las demandas de los distintos sectores de la comunidad.

En la misma línea, Cecilia Ferreyra, concejal del Frente de Todos, fundamentó su voto afirmativo en la responsabilidad institucional del cuerpo legislativo y en la importancia de contar con herramientas para atender las necesidades de los vecinos.

“Tenemos una responsabilidad institucional porque somos vecinos de Tigre y debemos darle al Municipio las herramientas para responder a las necesidades diarias de nuestra comunidad. Cuando hablamos del hospital municipal que se va a concretar, es un orgullo para todos los vecinos, porque más allá del espacio político que hoy gobierna, ese hospital va a quedar para todos los que vivimos en Tigre. Por eso vamos a votar de forma positiva, siempre al lado de los vecinos y vecinas de Tigre”, destacó.

Con 18 votos afirmativos y 6 negativos, el Concejo Deliberante dio aprobación mayoritaria a las dos ordenanzas preparatorias que establecen el marco fiscal e impositivo del Municipio para 2027.