La jornada se realizará el 10 de diciembre en el Centro Universitario Tigre, con contenidos sobre técnicas de intervención, riesgos sanitarios, bioseguridad y coordinación de operativos.

El Municipio de Tigre abrió la convocatoria para una jornada de capacitación sobre manejo y rescate de fauna marina, que se realizará el próximo 10 de diciembre en el Centro Universitario Tigre (CUT). La propuesta apunta a brindar herramientas para intervenir ante situaciones que involucren animales marinos, contemplando tanto su bienestar como la seguridad de las personas.

La actividad estará a cargo de Víctor Fratto, licenciado en Gestión Ambiental, especialista en manejo y rescate de fauna silvestre y director del Centro de Rescate de Fauna Nativa REFAUNAR. También participará la veterinaria María Celeste Pérez, especialista en fauna silvestre y salud pública.

Qué temas se abordarán durante la capacitación

El programa contempla técnicas de aproximación, evaluación inicial de situaciones de rescate y métodos de contención de animales. También incluirá la identificación de riesgos sanitarios, enfermedades zoonóticas y medidas de bioseguridad, junto con el uso de elementos de protección personal.

Otro de los ejes será la organización de los operativos y la coordinación entre las distintas áreas que intervienen en este tipo de situaciones. Además, se trabajará sobre la comunicación con los vecinos durante los procedimientos.

La jornada incluirá el análisis de casos prácticos y ejercicios de simulación para abordar la toma de decisiones en escenarios de rescate. Entre los objetivos se encuentra evitar manipulaciones innecesarias que puedan representar un riesgo para los ejemplares o para quienes participan de las intervenciones.

Cómo inscribirse y cuándo se realiza

La convocatoria está dirigida a vecinos y vecinas vinculados con la temática ambiental, la protección animal y el rescate de fauna silvestre.

La capacitación se desarrollará el 10 de diciembre, de 9:30 a 17:00, en el Centro Universitario Tigre.

Quienes deseen participar deberán completar el formulario de inscripción disponible en este enlace.