El establecimiento de Rincón de Milberg celebró su aniversario con una muestra de los alumnos y alumnas. El intendente de Tigre anticipó que buscarán completar la instalación de equipos de aire acondicionado antes del inicio del ciclo lectivo 2027.

El Jardín de Infantes N° 924 de Rincón de Milberg celebró sus 40 años de historia con una muestra de los trabajos de sus alumnos y alumnas. Durante el encuentro, el intendente de Tigre, Julio Zamora, anunció que el Municipio buscará completar la instalación de aires acondicionados en las aulas para que estén disponibles al comienzo del ciclo lectivo 2027.

La celebración se realizó en el Polideportivo Rincón de Milberg y reunió a docentes, familias, autoridades y miembros de la comunidad educativa. Uno de los momentos de la jornada estuvo dedicado a recordar los orígenes de la institución, inaugurada el 14 de noviembre de 1986.

Al referirse a la trayectoria del establecimiento, Zamora destacó la participación de quienes formaron parte de su historia y recordó su evolución desde sus primeros años.

“Estamos muy contentos de que todos nuestros establecimientos tengan mucha participación ciudadana. También, con el festejo de esta institución que es muy importante, que nació con una casilla de madera y hoy es un jardín con todas las letras. Hay docentes que ya se han retirado, auxiliares, directores y las familias”, expresó el intendente.

El anuncio sobre las aulas

Zamora también se refirió a los trabajos pendientes en el edificio y anticipó que buscarán completar el equipamiento de climatización durante los próximos meses.

“A este jardín le faltaba completar aulas con aires acondicionados y en el transcurso de este fin de año vamos a hacer todo lo posible para que el 2027 inicie con los aparatos instalados”, señaló.

La directora del establecimiento, Andrea Zoch, valoró el acompañamiento del Municipio y explicó la importancia de ese respaldo para sostener las mejoras en el jardín.

“Estamos haciendo el cierre de proyectos y festejando el aniversario. El Municipio ha sido de gran ayuda para nosotros porque a veces la cooperadora no da abasto. Estoy desde el 2017 y siempre han estado presentes con nosotros”, afirmó.

La muestra anual tuvo como temática los viajes en el tiempo y contó con actuaciones preparadas por los niños y niñas para celebrar las cuatro décadas de la institución.