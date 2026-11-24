El linaje PJ.2.1 fue identificado en muestras de dos bebés y un adulto internados en hospitales bonaerenses. La OMS lo incluyó entre las variantes bajo vigilancia, aunque todavía no hay evidencia suficiente para determinar si provoca cuadros más graves.

Una nueva variante de COVID-19 fue detectada en Argentina a partir del análisis de muestras de tres pacientes internados en hospitales de la provincia de Buenos Aires. Se trata del linaje PJ.2.1, descendiente de Ómicron, que fue identificado por investigadores de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) incorporó a su categoría de variantes bajo vigilancia.

Los casos corresponden a dos bebés de uno y dos meses y a un adulto de 58 años. Las tres muestras fueron secuenciadas por el Laboratorio de Salud Pública, Área Genómica y Diagnóstico Molecular de la Facultad de Ciencias Exactas de la universidad platense.

El hallazgo permitió confirmar la presencia de PJ.2.1 en el país. Según los investigadores, este linaje desciende de JN.1, dentro de la familia del SARS-CoV-2, y presenta una mayor capacidad de transmisión.

Qué se sabe sobre la nueva variante de COVID

La OMS incluyó a PJ.2.1 en la categoría de variante bajo vigilancia (VUM) debido al crecimiento de su proporción a nivel mundial. Las detecciones se concentran especialmente en la región de las Américas, con presencia destacada en Canadá y Estados Unidos. También se informaron casos en Brasil.

El organismo internacional advirtió que todavía no existen datos clínicos suficientes para establecer si esta variante está relacionada con una mayor gravedad de la enfermedad.

En cuanto a las características del virus, los síntomas atribuidos a PJ.2.1 son similares a los de un resfrío o una gripe: fiebre, tos, dolor de garganta y secreción nasal. Su mayor capacidad de transmisión podría incrementar los contagios, especialmente entre las personas con mayor riesgo de complicaciones.

La doctora Mariana Viegas, responsable del laboratorio de la UNLP e investigadora del CONICET, explicó que la detección surgió del seguimiento genómico que realiza el equipo sobre virus de importancia para la salud pública.

“En el laboratorio se realiza monitoreo genómico de virus con impacto en la salud pública, por lo que cada vez que hay alguna muestra de un paciente que tiene un virus de importancia en salud pública llegan las muestras y en el laboratorio se secuencia, es en este proceso que se detectaron los tres casos de la nueva variante de COVID”, señaló.

¿La variante PJ.2.1 es más peligrosa?

La detección de una mayor capacidad de transmisión no significa necesariamente que el virus provoque cuadros más graves. Por el momento, no hay evidencia clínica suficiente para establecer que PJ.2.1 tenga una mayor agresividad que otros linajes.

El infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58.065) sostuvo que el SARS-CoV-2 tiene una capacidad de mutación frecuente y señaló que, hasta el momento, no existen indicios de que esta variante sea más agresiva que las anteriores.

“Tampoco hay indicios de que esta variante sea más agresiva que las anteriores”, afirmó el especialista en declaraciones a Infobae.

La OMS también informó que ensayos de laboratorio mostraron que los sueros de personas vacunadas con formulaciones adaptadas a LP.8.1 y XFG lograron neutralizar PJ.2.1.

Teijeiro consideró que las vacunas continúan siendo útiles frente a estos linajes porque todos derivan de Ómicron. En ese sentido, sostuvo que la aparición de esta variante no representa, por ahora, un problema sanitario mayor.