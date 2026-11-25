Matrícula INAES N.º 62482

El Consejo de Administración de la Cooperativa de Trabajo “Nuestros Sueños” Limitada convoca a sus asociados a la Asamblea Ordinaria, que se realizará el día 28 de diciembre de 2026, a las 10:00 horas, en la sede social ubicada en calle Jujuy 1007, Ciudad de Escobar, Partido de Escobar, Provincia de Buenos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Designación de dos asociados para firmar el acta conjuntamente con el Presidente y la Secretaria.

2. Consideración de la renovación total de las autoridades de la Cooperativa.

3. Elección de los integrantes del Consejo de Administración, conforme a las disposiciones del Estatuto Social.

4. Elección de los integrantes de la Junta Fiscalizadora, conforme a las disposiciones del Estatuto Social.

5. Determinación de los mandatos correspondientes a las autoridades electas, de acuerdo con el Estatuto Social.

Escobar, Provincia de Buenos Aires, noviembre de 2026.

Consejo de Administración

Cooperativa de Trabajo “Nuestros Sueños” Limitada