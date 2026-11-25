El sindicato conducido por Roberto Fernández acordó con las cámaras empresarias una actualización salarial que incluye un incremento del 10% desde febrero de 2027, sumas no remunerativas y mayores viáticos.

La posibilidad de un paro de colectivos quedó desactivada tras el acuerdo salarial alcanzado por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) y las cámaras empresarias del transporte automotor. El entendimiento establece nuevas condiciones salariales hasta febrero de 2027 e incluye un aumento del 10% en la escala de convenio.

El acuerdo contempla además el pago de 100.000 pesos en concepto de sumas no remunerativas por cada mes comprendido en el período negociado.

Según las escalas difundidas por la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), un chofer de corta y media distancia con diez años de antigüedad percibirá alrededor de 2.616.000 pesos, con las sumas no remunerativas incluidas.

Otro de los puntos acordados es la actualización de los viáticos y reintegros de gastos. Desde febrero, el monto ascenderá a 25.000 pesos por cada jornada trabajada.

De acuerdo con el esquema firmado, para un mes de 24 días laborales ese concepto representará un ingreso de referencia de 600.000 pesos.