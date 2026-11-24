Tras la aprobación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva 2027, Sebastián Rovira cuestionó los acuerdos que atribuye al espacio de Segundo Cernadas y reclamó explicaciones sobre la distribución de los aumentos de tasas municipales.

La aprobación de las ordenanzas Fiscal e Impositiva 2027 en el Concejo Deliberante de Tigre fue el punto de partida de un nuevo cuestionamiento de Sebastián Rovira al posicionamiento político de Segundo Cernadas. El dirigente del Frente Renovador volvió a señalar coincidencias entre el espacio del ex concejal y el oficialismo municipal, y puso en duda el carácter opositor de ese sector.

Rovira relacionó sus críticas con dos discusiones: las excepciones vinculadas con desarrollos inmobiliarios y el tratamiento de las normas tributarias para el próximo año. En ese marco, también reclamó explicaciones sobre cómo se distribuye el impacto de los aumentos de tasas entre los vecinos.

"Lo que vuelve a quedar en evidencia, desde nuestra perspectiva, es el pacto político entre Zamora y Cernadas. Ya lo venimos señalando con las excepciones para la construcción de torres y ahora volvemos a advertirlo en el tratamiento de la Fiscal e Impositiva", sostuvo al referirse al resultado de la sesión, en la que ambas ordenanzas fueron aprobadas por 18 votos afirmativos y 6 negativos.

Luego apuntó directamente a la representación opositora del sector: "Cada vez resulta más difícil distinguir cuál es el rol opositor del espacio de Cernadas frente al gobierno municipal…"

Para sintetizar su crítica, también recurrió a una frase que había mencionado anteriormente: "fuerte con los débiles y débiles con los fuertes. A los constructores les blanquean sus obras y a los más pobres les aumentan sus impuestos".

El reclamo por los aumentos de tasas municipales

El cuestionamiento de Rovira también estuvo dirigido a la distribución de la carga tributaria. El dirigente planteó que las decisiones vinculadas con las tasas municipales deben analizarse en relación con la capacidad económica de los distintos contribuyentes.

"Mientras tanto, nuestro principal cuestionamiento sigue sin respuesta: cómo se distribuyen los aumentos de tasas y por qué se les exige un mayor esfuerzo económico a los vecinos que menos tienen", sostuvo.

Las ordenanzas preparatorias aprobadas establecen las previsiones de ingresos y gastos del Municipio para 2027 y los impuestos, tasas y contribuciones que deberán afrontar los vecinos y contribuyentes durante ese período.

En el cierre de sus declaraciones a elcomercioonline, Rovira buscó diferenciar la posición de su espacio frente al tratamiento legislativo de las iniciativas de una eventual estrategia para impedir su aprobación.

"Que no confundan oposición con boicot. Nosotros vamos a seguir dando las discusiones institucionales, independientemente de los acuerdos que existan entre los demás bloques", concluyó.