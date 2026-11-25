La investigación de la Policía Federal comenzó en abril de 2025 con un procedimiento en un complejo de Tigre y permitió reconstruir conexiones con Uruguay, Bolivia y Europa. En los últimos allanamientos fueron detenidas cuatro personas y se secuestraron casi 48 kilos de cocaína.

La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización narcocriminal internacional identificada como "Clan Quiroga-Mamani", cuyo presunto líder, conocido como "Bronko", fue detenido tras 18 allanamientos en distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires. La investigación había comenzado en abril de 2025 con un procedimiento en un complejo de Tigre y permitió secuestrar, en distintos operativos, más de 80 kilos de cocaína.

El despliegue más reciente incluyó procedimientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Villa Celina e Ingeniero Budge, en el partido de Lomas de Zamora. Allí fueron detenidos "Bronko", una mujer y otros dos hombres. Los investigadores incautaron 47,893 kilos de cocaína, 142.900 dólares, más de cuatro millones de pesos, una camioneta, dos automóviles, 41 máquinas de contar dinero, 17 teléfonos celulares, documentación y un circuito de cámaras de seguridad.

El procedimiento fue coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional y estuvo a cargo de agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la PFA.

La investigación comenzó con 40 kilos de cocaína en Tigre

El expediente se inició en abril de 2025, cuando efectivos de la División Operaciones Federales detectaron un intercambio de estupefacientes entre un ciudadano boliviano y otro uruguayo en un complejo de Tigre.

El hombre de nacionalidad uruguaya logró escapar, mientras que el ciudadano boliviano fue detenido. En la requisa de su vehículo encontraron 40 kilos de cocaína de máxima pureza.

A partir de ese procedimiento, y con autorización del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de San Isidro, a cargo de Sandra Arroyo Salgado, los investigadores allanaron el departamento del prófugo, su baulera y los estacionamientos que alquilaba en el mismo complejo.

En esos operativos secuestraron 3.000 pastillas de MDMA, 170.000 dólares, 10 millones de pesos, relojes de primeras marcas y vehículos de alta gama con matrículas falsas.

El análisis de la documentación, las cámaras de seguridad públicas y privadas y los registros de antenas telefónicas permitió reconstruir los movimientos de los sospechosos y establecer conexiones con una estructura que operaba en países del Mercosur y Europa.

Una guardería náutica de Rincón de Milberg quedó bajo investigación

Uno de los datos centrales surgidos de las tareas de inteligencia fue que el prófugo uruguayo habría trasladado otros 100 kilos de cocaína en bolsones hasta una guardería náutica de Rincón de Milberg, en Tigre.

El allanamiento en ese establecimiento permitió secuestrar armas de fuego y documentación que vinculaba al sospechoso con el propietario del lugar, un argentino conocido como "El Mago".

Según la investigación, este hombre se especializaba en el transporte marítimo de estupefacientes y alternaba sus domicilios en distintos sectores del Delta de Tigre para evitar ser detectado. Los investigadores también lo relacionaron con un traslado de 10 toneladas de marihuana procedentes de Paraguay a través del río Paraná Guazú, realizado en 2017.

Las pesquisas determinaron que "El Mago" y el ciudadano uruguayo coordinaban la posesión y el transporte de grandes cantidades de clorhidrato de cocaína. También se investiga si el argentino colaboró para facilitar la fuga de su socio.

Para seguir sus movimientos, los investigadores recurrieron al Departamento de Helicópteros de la PFA, realizaron seguimientos aéreos de embarcaciones de gran potencia, de hasta 600 HP, instalaron cámaras ocultas en distintos puertos fluviales y utilizaron drones de largo alcance.

En septiembre de 2025, ese tramo de la investigación permitió detener a "El Mago", otros dos hombres y una mujer.

El vínculo con el Clan Quiroga-Mamani y la detención de "Bronko"

El análisis de los dispositivos electrónicos secuestrados al ciudadano boliviano detenido en el primer procedimiento abrió otra línea de investigación. Los investigadores identificaron su pertenencia al denominado "Clan Quiroga-Mamani", una organización dedicada al ingreso de cocaína de alta pureza desde Bolivia hacia la Argentina.

También establecieron que el hombre detenido había actuado como comprador de grandes cantidades de droga al ciudadano uruguayo que permanecía prófugo.

De acuerdo con la reconstrucción policial, una vez ingresados al país, los estupefacientes eran almacenados en diferentes propiedades alquiladas en el barrio El Olimpo, en Ingeniero Budge, partido de Lomas de Zamora. Desde allí se distribuían a otros revendedores y se reclutaban personas que transportaban la droga hacia Europa.

La estructura respondía a las órdenes de "Bronko", señalado como jefe de la organización. Según la investigación, tenía una fuerte influencia en el barrio El Olimpo y sus alrededores, donde poseía distintos lotes y propiedades que habría obtenido de manera ilícita.

Con las pruebas reunidas, la PFA desplegó los 18 allanamientos que permitieron detenerlo junto con otras tres personas y secuestrar casi 48 kilos de cocaína, además del dinero, los vehículos y los elementos utilizados para las actividades de la organización.

En el balance de los procedimientos, la información oficial contabilizó 47,893 kilos de cocaína en los últimos allanamientos y otros 40 kilos incautados en el operativo inicial de Tigre. A ese resultado se sumaron las 3.000 pastillas de MDMA secuestradas durante la investigación.