El Festival Clave 13/17 se realizará el 28 y 29 de noviembre en la Quinta Trabucco, con actividades gratuitas, artistas invitados y una feria de jóvenes creadores. La amistad será el eje temático de esta edición, cuya programación fue diseñada por un comité de adolescentes.

Vicente López tendrá dos jornadas dedicadas a las expresiones artísticas de adolescentes con una nueva edición del Festival Clave 13/17, que se realizará el 28 y 29 de noviembre en la Quinta Trabucco. La propuesta reunirá música, teatro, cine, danza, literatura y artes visuales, con una programación organizada por jóvenes de entre 13 y 17 años.

El encuentro se desarrollará de 15 a 21 horas y tendrá como tema central la amistad. A partir de ese eje, los integrantes del comité adolescente que participó en la organización seleccionaron las actividades y propuestas que compartirán con otros jóvenes y con toda la comunidad.

La programación incluirá presentaciones musicales, lecturas, obras teatrales, proyecciones audiovisuales y experiencias participativas. También habrá una feria de diseño independiente, un paseo gastronómico e intervenciones artísticas en distintos espacios de la quinta.

Música, teatro y literatura en el Festival Clave 13/17

Entre las propuestas vinculadas con la palabra y la actuación, Martu Boden presentará una edición especial de su podcast Quién es quién, dedicada a la amistad. También habrá lecturas de textos a cargo de Flor Dapiaggi, Guido Chapedi y Emma Desarmada.

En teatro se presentará Lo vivo, una obra de Nano Zyssholtz que propone explorar la improvisación y la actuación en tiempo real, con acompañamiento de música en vivo.

La agenda se completará con experiencias como Buzón escénico, una actividad en la que cartas e historias se transforman en escenas, un taller de dibujo de historietas y una proyección de cortometrajes.

En el apartado musical estarán Sofa, Faus K y Dandára. La danza tendrá como protagonistas a Azul Wais y EMUPO, mientras que también participarán la Orquesta Vicente López y Coropachay, el coro infantojuvenil dirigido por Sebastián Guzmán.

Una feria de jóvenes creadores y actividades abiertas

El festival contará además con una feria en la que participarán Michittas, Asko Studio y Ruido, con exhibiciones de sus producciones de arte y diseño independiente.

Las distintas propuestas permitirán conocer parte del trabajo artístico que los adolescentes desarrollaron durante el año en diferentes disciplinas.

La organización está a cargo de la Secretaría de Cultura de Vicente López, con el apoyo de UNICEF. La iniciativa busca ofrecer un espacio para que los jóvenes puedan mostrar sus producciones, compartir intereses y participar de la actividad cultural de la ciudad.

La entrada será libre y gratuita. En caso de lluvia, el festival se reprogramará para el fin de semana siguiente.