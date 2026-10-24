Sebastián Rovira presentó un auto con IA para detectar baches y basura en Tigre

El concejal Sebastián Rovira presentó Veo Veo, una iniciativa que utilizará una cámara de 360 grados y herramientas de inteligencia artificial para identificar problemas urbanos y publicarlos en un mapa interactivo.

El concejal Sebastián Rovira, presidente del bloque Fuerza Tigre, presentó Veo Veo, un vehículo equipado con una cámara de 360 grados y herramientas de inteligencia artificial que recorrerá las calles del distrito para detectar baches, basura, luminarias con fallas y otros problemas urbanos. Los registros se publicarán en un mapa interactivo de acceso público.

La propuesta apunta a relevar de manera sistemática el estado de las calles y permitir que los vecinos consulten qué problemas se detectaron en cada barrio. El sistema también buscará identificar calzadas deterioradas, restos de poda, vehículos abandonados y señalización vial desgastada.

De los reclamos puntuales a un mapa de los problemas urbanos

Veo Veo se suma a otras intervenciones impulsadas por Rovira que tuvieron repercusión en redes sociales. Una de ellas fue la colocación de un cartel para señalar los baches de una calle, que, según un video difundido, el intendente habría cubierto con publicidad partidaria nueve minutos después.

En otra acción, el espacio colocó un cartel con la pregunta “¿Dónde está el intendente?” frente a un basural, como parte del lanzamiento de un mapa interactivo de reclamos. El cartel fue retirado, pero, según el material presentado, la basura continuó en el lugar.

Con el nuevo proyecto, la iniciativa pasa de señalar situaciones específicas a reunir información sobre distintos puntos del distrito mediante recorridos y registros digitales.

Cómo funcionará el auto con inteligencia artificial

El vehículo circulará con una cámara de 360 grados que registrará imágenes del espacio público. Luego, un sistema de inteligencia artificial analizará ese material para reconocer los problemas, clasificarlos y asociarlos con su ubicación geográfica.

La información permitirá desarrollar un mapa digital e interactivo en el que se podrán consultar los inconvenientes registrados en cada localidad y visualizar las imágenes correspondientes a los relevamientos.

“Hoy es posible utilizar modelos de inteligencia artificial para analizar imágenes de las calles, identificar distintos tipos de problemas y georreferenciarlos automáticamente. Eso nos permite transformar recorridos cotidianos en información concreta sobre el estado de la ciudad”, explicó Rovira.

Los resultados estarán disponibles en dondeestaelintendente.com y fuerzatigre.com.ar, según lo anunciado por el espacio político.

El proyecto también busca medir el estado de las calles

Además de localizar problemas, Veo Veo contempla la elaboración de un índice de transitabilidad. La herramienta buscará evaluar las condiciones de las calles a partir de los inconvenientes detectados y ayudar a identificar cuáles requieren atención prioritaria.

El objetivo es que los registros permitan comparar el estado de las distintas zonas y seguir su evolución a lo largo del tiempo. Para eso, Fuerza Tigre prevé elaborar informes mensuales con los problemas relevados y compartirlos con las autoridades municipales.

“En lugar de depender exclusivamente de los reclamos individuales, podemos construir un sistema de relevamiento permanente que ayude a identificar problemas, establecer prioridades y evaluar su resolución”, sostuvo el concejal.

La propuesta de aprovechar las cámaras y los móviles del COT

Otro de los planteos de Rovira es analizar si la infraestructura tecnológica que ya tiene el distrito podría utilizarse para ampliar este tipo de relevamientos.

Según señaló, Tigre cuenta con más de 2.000 cámaras de seguridad y móviles del Centro de Operaciones Tigre (COT) que recorren diariamente el partido. Desde Fuerza Tigre proponen estudiar cómo integrar herramientas de inteligencia artificial a esos recursos para detectar también problemas relacionados con el espacio público.

“En Tigre ya existe una infraestructura de cámaras, conectividad y móviles que podría servir como base para escalar un sistema de estas características. No estamos hablando de instalar miles de dispositivos nuevos, sino de evaluar cómo integrar herramientas de inteligencia artificial a recursos que el Municipio ya tiene”, afirmó.

El concejal agregó que convertir los datos en soluciones concretas requerirá coordinación entre las distintas áreas municipales y cambios en los procesos de gestión.

Veo Veo se presenta como una experiencia inicial para aplicar inteligencia artificial al relevamiento urbano. Su alcance dependerá de los recorridos que se realicen, los datos que se publiquen y la posibilidad de vincular los problemas detectados con las respuestas del Municipio.