Museo de Arte Tigre inauguró una muestra sobre 28 años de arqueología argentina en Egipto

El Museo de Arte Tigre presenta una exposición sobre la Misión Arqueológica Argentina en Tell El-Ghaba, que reunió a especialistas de universidades públicas y organismos científicos entre 1995 y 2023. La muestra incluye material audiovisual y recursos para conocer el trabajo realizado en Egipto.

El Museo de Arte Tigre (MAT) inauguró una exposición dedicada a la Misión Arqueológica Argentina en Tell El-Ghaba, Egipto, que desarrolló investigaciones entre 1995 y 2023. La propuesta reúne material audiovisual y distintos recursos para acercar al público el trabajo realizado por especialistas argentinos en ese sitio arqueológico.

La muestra permite conocer la trayectoria de un equipo integrado por profesionales, docentes e investigadores vinculados con universidades públicas nacionales y organismos científicos, entre ellos el CONICET y la Universidad de Buenos Aires (UBA).

La exposición contó con el asesoramiento de Perla Fuscaldo, primera directora de la misión, y de Claudia Kohen, arqueóloga del equipo. Para Fuscaldo, la iniciativa permite mostrar una parte del trabajo que no puede trasladarse físicamente fuera de Egipto.

“Trabajé muchos años en Egipto y también dirigí la Misión Arqueológica Argentina, que fue la primera de nuestro país allí. Como no se pueden sacar las piezas de Egipto, es una forma de acercar al público general el trabajo realizado en el lugar”, explicó la egiptóloga, discípula de Abraham Rosenvasser.

Fuscaldo también destacó las características del espacio que alberga la exposición y convocó a conocerla. “Este museo es excelente. Espero que visiten la muestra, porque realmente es única y no se va a repetir con estas características”, expresó.

Una investigación de casi tres décadas, en el museo

La directora general y artística del MAT, Graciela Arbolave, explicó que la exposición surgió del interés por acercar la divulgación científica a los vecinos y ofrecer una propuesta que profundice en la presencia argentina en Egipto.

“Es una muestra atípica, de divulgación científica pero accesible a todo el mundo. Egipto se ha instalado como tema de interés en el país y se han desarrollado diversas muestras sobre el tema, como en el Museo Nacional de Bellas Artes, en un espacio privado, y también en La Rural. Por eso pensamos que a la comunidad de Tigre podíamos ofrecerle este contenido aún no mostrado, y desarrollar este proyecto en profundidad en nuestro Museo”, señaló.

Arbolave también trazó un vínculo geográfico entre ambos territorios: “Además, hay algo que nos une geográficamente con Egipto y es que ambos tenemos un Delta. Ellos el del Nilo y nosotros el del Paraná”.

La directora atribuyó la concreción de la iniciativa al respaldo de las autoridades municipales. “Estamos haciendo todo esto porque contamos con el apoyo del intendente Julio Zamora, de la secretaria de Gobierno, Gabriela Zamora, y de toda la Secretaría. Sin ese acompañamiento no podríamos llevar adelante estas propuestas. Siempre nos manifiestan su apoyo y su interés por las exposiciones que queremos presentar”, afirmó.

El proyecto tuvo un antecedente en 2023, cuando el museo organizó un conversatorio sobre la presencia argentina en Egipto con la participación de especialistas. La nueva exposición amplía aquella propuesta mediante vitrinas, material audiovisual y otros recursos que recorren las distintas etapas de la misión.

Quiénes participaron de la misión arqueológica

La inauguración contó con integrantes del equipo que trabajó en Tell El-Ghaba: Eduardo Crivelli Montero, arqueólogo y director de campo; Andrea Zingarelli, Silvana Fantechi y Cristina Bacquerisse, egiptólogas; Libio Pensavalle, director del documental El Camino de Horus y responsable del registro fotográfico y audiovisual del trabajo de campo; y Pablo Ceriani y Eduardo Poli, integrantes voluntarios.

También asistieron Mario F. Solari, presidente de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, y Samuel Markos, cónsul de la Embajada de la República Árabe de Egipto en Argentina, además de integrantes de la Asociación de Amigos del Museo de Ciencias Naturales de La Plata.

Días, horarios y entrada al Museo de Arte Tigre

El Museo de Arte Tigre está ubicado en Paseo Victorica 972 y abre de miércoles a viernes de 13 a 18, y los sábados, domingos y feriados de 12 a 18. La boletería cierra a las 17.30.

Los vecinos y las vecinas de Tigre tienen entrada libre y gratuita. Para obtener más información sobre la exposición, se pueden consultar las cuentas del museo en Facebook e Instagram, bajo el nombre Museo de Arte Tigre.