Platense ganó agónicamente en Mendoza y puso en suspenso la clasificación de Gimnasia

El Calamar se impuso por 2-1 en el estadio Víctor Legrotaglie, después de comenzar en desventaja. La derrota dejó al conjunto mendocino sin asegurar su lugar entre los ocho clasificados de la Zona A, a dos fechas del cierre de la fase regular.

Platense venció 2-1 a Gimnasia de Mendoza en el estadio Víctor Legrotaglie, por la decimocuarta fecha del Torneo Clausura, y dejó al conjunto local sin la tranquilidad de tener asegurado su lugar en los playoffs. El Calamar revirtió el resultado en los últimos minutos, con goles de Juan Gauto y Bruno Sepúlveda, y se llevó los tres puntos como visitante.

El equipo mendocino había comenzado mejor y se puso en ventaja a los 10 minutos del primer tiempo, cuando Agustín Módica convirtió el 1-0. Sin embargo, no logró sostener la diferencia y terminó sufriendo una derrota que lo obliga a seguir pendiente de la clasificación, cuando restan dos jornadas para el cierre de la fase regular.

Dos goles en el tramo final cambiaron el partido

Platense encontró la igualdad a los 35 minutos del segundo tiempo, a través de Juan Gauto, y dejó abierto un desenlace que parecía favorable para el local. En tiempo de descuento, Bruno Sepúlveda aprovechó una jugada de pelota parada tras un tiro de esquina y marcó el 2-1 definitivo.

Hasta entonces, Gimnasia había tenido oportunidades para ampliar la ventaja, pero no consiguió concretarlas. El conjunto mendocino generó tres situaciones durante el segundo tiempo, aunque la falta de eficacia le impidió recuperar el control del partido cuando Platense empezó a adelantarse.

La salida por lesión de Módica también complicó al equipo local. Con el correr de los minutos, el visitante ganó terreno y encontró espacios ante una defensa que no pudo contener los avances finales.

Gimnasia todavía debe asegurar su lugar en los playoffs

La derrota significó la pérdida del invicto de Gimnasia de Mendoza en condición de local y le agregó incertidumbre a su situación en la Zona A. Si bien continúa entre los ocho equipos que accederían a los playoffs, todavía no garantizó su clasificación.

Platense, en cambio, consiguió tres puntos que le permitieron salir del fondo de la tabla, aunque el triunfo no modifica sus posibilidades de pelear por un objetivo mayor en el torneo.

En la próxima fecha, Platense recibirá a Central Córdoba, mientras que Gimnasia de Mendoza visitará a Lanús.