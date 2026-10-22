San Isidro abrió la preinscripción escolar 2027: cómo anotarse y qué niveles incluye

El trámite se realiza mediante la plataforma TESI e incluye los 12 jardines municipales y la Escuela Malvinas Argentinas. Además, el Jardín N.º 1 de Beccar incorporará la doble jornada desde sala de 2 años.

Las familias ya pueden iniciar la preinscripción para el ciclo lectivo 2027 en los 12 jardines de infantes municipales de San Isidro y en la Escuela Malvinas Argentinas. El trámite se realiza a través de la plataforma TESI y permite registrar solicitudes para los niveles inicial, primario y secundario, según la institución elegida.

La convocatoria abarca las salas de 2, 3, 4 y 5 años de los jardines distribuidos en Martínez, Beccar, Boulogne y Villa Adelina. En la Escuela Malvinas Argentinas, ubicada en Julián Navarro 2010, Beccar, comprende los niveles primario y secundario, con turnos mañana y tarde.

Entre las novedades para el próximo año, el Jardín Municipal N.º 1 de Beccar incorporará la doble jornada desde sala de 2 años, según adelantó el intendente Ramón Lanús.

“Los jardines de infantes son centrales en el desarrollo de nuestros niños como espacio inaugural de su proceso de formación y sociabilización por fuera del ámbito familiar. Por eso, seguimos fortaleciendo y mejorando las prestaciones en este nivel, como la doble jornada que el año próximo vamos a incorporar en el Jardín N°1 desde sala de 2, atendiendo a las necesidades de las familias”, señaló.

Qué ofrece la educación municipal de San Isidro

La propuesta educativa es gratuita e incluye contenidos de tecnología educativa y robótica, inglés, música y alfabetización inicial. Además, el Municipio señala que los docentes participan en programas, acciones, seminarios y congresos destinados a su formación profesional.

Los jardines también cuentan con servicios y actividades complementarias, como desayuno o merienda, talleres de nutrición y seguridad vial, controles bucales y oftalmológicos, salidas educativas y charlas para las familias sobre crianza.

La preinscripción no garantiza una vacante

Uno de los aspectos centrales del trámite es que completar el formulario en TESI no asegura el ingreso directo a la institución elegida.

Una vez enviada la solicitud, el área de Educación se comunicará con las familias para avanzar con la inscripción definitiva, de acuerdo con la disponibilidad de vacantes y otros factores que se consideren en el proceso.

Las familias también pueden solicitar visitas y recorridas por el jardín al que desean enviar a sus hijos, para conocer las instalaciones antes de completar la inscripción final.

Cómo hacer la preinscripción para el ciclo lectivo 2027

El formulario está disponible en la plataforma municipal TESI, a través del sitio oficial de San Isidro:

Preinscripción a las escuelas municipales: https://www.sanisidro.gob.ar/san-isidro/educacion/escuelas-gestion-municipal/educacion-inicial

Para realizar consultas, el Municipio habilitó los siguientes canales: