Tigre puso en marcha el Consejo de Mujeres para impulsar nuevas políticas públicas

Representantes de organizaciones comunitarias, trabajadoras municipales, bomberas, policías, profesionales y emprendedoras participaron del primer plenario del Consejo de Mujeres de Tigre, un espacio que busca desarrollar políticas públicas a partir de las problemáticas de las vecinas.

El Consejo de Mujeres de Tigre realizó su primera reunión plenaria con representantes de distintos sectores de la comunidad para debatir las problemáticas de las vecinas y establecer criterios para impulsar nuevas políticas públicas. La iniciativa tiene como antecedente la ordenanza N.º 259/19.

El encuentro se desarrolló en el SUM Alejandra Nardi del Honorable Concejo Deliberante (HCD), con la participación de trabajadoras municipales, bomberas, policías, emprendedoras y referentes territoriales, entre otras mujeres del distrito.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, destacó la importancia de incorporar las distintas experiencias y demandas de la comunidad al diseño de políticas públicas. “Estamos llevando adelante la primera reunión plenaria del Consejo de Mujeres, un espacio importantísimo que busca la participación de las vecinas en su diversidad y para elevar las voces de lo que sucede en el territorio. Para que podamos construir con toda la comunidad políticas que sean significativas en este presente que estamos atravesando”, expresó.

También señaló que el encuentro permitió escuchar a mujeres de distintos barrios y ámbitos de actividad. “Hubo vecinas de distintos barrios, profesionales y emprendedoras, que fuimos escuchando para poder diseñar estrategias en este presente complejo y hostil para las mujeres e infantes. Por eso, se necesita de nuestra participación”, agregó.

Un espacio para debatir igualdad y participación

La jornada comenzó con las intervenciones de Gisela Zamora; Nadia Olivieri, secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias; Cecilia Ferreira, concejala; y Gabriela Zamora, secretaria de Gobierno.

Luego, las participantes realizaron una actividad reflexiva y compartieron un debate sobre justicia social, política, participación, derecho, organización, género e igualdad.

Olivieri explicó que el objetivo del plenario fue avanzar en acuerdos entre las representantes de diferentes espacios. “Celebramos desde el Municipio este primer encuentro plenario con mujeres del distrito, representantes de organizaciones de la comunidad, territoriales, municipales y provinciales. El fin fue poder establecer criterios comunes y generar nuevas políticas públicas para las vecinas de Tigre”, afirmó.

La mirada de las organizaciones de la comunidad

La presidenta de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Tigre, Gabriela Raus, valoró el intercambio entre las participantes y la posibilidad de compartir experiencias para elaborar propuestas.

“Es muy importante escuchar todas las voces y compartir experiencias para construir políticas. Creo que en toda la sociedad se tiene que trabajar al respecto, hoy hay un quiebre y diferentes miradas. No se trata de brindar beneficios para un género, sino saber cómo convivir y trabajar en equidad. Fue muy enriquecedora la charla, compartimos en muy poco tiempo muchas ideas”, sostuvo.