Un colectivo chocó con un auto y terminó en un zanjón en El Talar: hubo varios heridos

El accidente ocurrió este miércoles por la mañana en la Colectora Oeste y Paraguay. Doce personas fueron trasladadas al Hospital de Pacheco y alrededor de 20 estaban involucradas en el siniestro.

Un colectivo de la línea 228 chocó con un automóvil y terminó en un zanjón este miércoles por la mañana en El Talar. El accidente dejó varios heridos con politraumatismo y doce personas fueron trasladadas al Hospital de Pacheco para recibir atención médica.

El siniestro ocurrió alrededor de las 7.28 en la Colectora Oeste, a la altura de la calle Paraguay, en sentido hacia la Ciudad de Buenos Aires. El colectivo involucrado era el interno 182 y, según el parte de emergencias, había alrededor de 20 personas involucradas en el episodio.

Fuentes del operativo explicaron a elcomercioonline.com que tras el aviso de la emergencia, personal de emergencia llegó al lugar y constató el accidente. La primera información indicó que habría al menos diez personas con politraumatismos, aunque el registro de cierre no precisó la gravedad de las lesiones.

Los equipos de salud asistieron a los afectados y trasladaron a doce personas al Hospital de Pacheco. En el operativo participaron ambulancias del Sistema de Emergencias Tigre (SET), junto con personal de Defensa Civil, bomberos y agentes viales.

La alcoholemia al conductor dio negativo

Durante las actuaciones se realizó un test de alcoholemia al conductor del colectivo, cuyo resultado fue negativo, según el registro oficial.

Una grúa de la empresa y un vehículo de auxilio quedaron en el lugar para retirar el colectivo, con la colaboración de personal de la autopista. Los móviles intervinientes también realizaron las actuaciones correspondientes para documentar lo sucedido.