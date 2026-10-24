Robaron un auto durante un asalto en San Isidro y lo recuperaron menos de 16 horas después

El Renault Clio había sido sustraído durante un asalto a una vivienda. Un alerta desde San Martín activó el seguimiento con cámaras y lectoras de patentes hasta concretar la detención.

Un Renault Clio gris robado durante un asalto a una vivienda de San Isidro fue recuperado menos de 16 horas después del hecho. El operativo terminó con la detención de un hombre de 39 años, luego de que los centros de monitoreo de la zona norte coordinaran el seguimiento del vehículo mediante cámaras y lectoras de patentes.

El robo ocurrió el viernes 9 de octubre por la noche. Según la información del caso, un hombre ingresó a una casa, sustrajo pertenencias y escapó en el auto de la víctima.

Tras la denuncia, la Secretaría de Seguridad de San Isidro compartió la patente del vehículo con municipios vecinos para facilitar su localización.

El alerta de San Martín permitió iniciar el seguimiento

Al mediodía del sábado, el centro de monitoreo de San Martín detectó el Renault Clio y advirtió que circulaba hacia San Isidro por Sarratea y Camino Real Morón.

A partir de esa información, los operadores del Centro de Operaciones Municipal (COM) activaron el seguimiento a través de las cámaras de seguridad y las lectoras de patentes del Anillo Digital. El sistema permitió reconstruir en tiempo real el recorrido del vehículo, desde las inmediaciones del shopping Soleil hasta la colectora de la autopista Panamericana.

Con la ubicación del auto, la Patrulla Municipal y la Policía de la Provincia de Buenos Aires desplegaron un operativo cerrojo para interceptarlo.

El procedimiento terminó con la recuperación del Renault Clio y la detención del conductor, de 39 años, quien quedó a disposición de la Justicia.

La investigación quedó en manos de la UFI N.º 1 de San Isidro, a cargo de la doctora Chaieb.

El operativo se concretó mediante el intercambio de información entre municipios, el seguimiento tecnológico y la intervención coordinada de los móviles de seguridad.