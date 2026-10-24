San Isidro inicia la segunda etapa de renovación de la Plaza Belgrano en Villa Adelina

La segunda etapa de renovación de la Plaza Belgrano incluye mejoras en las canchas, nuevos juegos, sectores de descanso, iluminación y accesibilidad. Los trabajos tienen fecha de finalización prevista para fines de marzo de 2027.

La Plaza Belgrano de Villa Adelina tendrá nuevas canchas mejoradas, juegos para la primera infancia, espacios de descanso y más iluminación como parte de la segunda etapa de renovación que comenzó esta semana el Municipio de San Isidro. La finalización de los trabajos está prevista para fines de marzo de 2027.

El proyecto abarca el espacio público delimitado por Emilio Castro, Martina Céspedes, Deán Funes y La Calandria, donde se realizarán intervenciones en sectores deportivos, recreativos y de circulación, además de mejoras en infraestructura y accesibilidad.

Entre las obras previstas se encuentran la puesta en valor de las canchas de fútbol y tejo, la instalación de postas de calistenia y una estación saludable, y la incorporación de juegos para la primera infancia. También se crearán nuevos sectores de picnic y descanso que aprovecharán la sombra de los árboles existentes.

Más iluminación y mejoras en la infraestructura

La renovación incluirá trabajos en la pérgola, el patio central y el mobiliario urbano. También se instalarán bebederos, se mejorarán los solados y las veredas, y se realizarán intervenciones para optimizar el drenaje del agua de lluvia.

El plan contempla, además, la colocación de una reja perimetral, el refuerzo de la iluminación, nuevas tareas de paisajismo y riego, y la construcción de dársenas de estacionamiento.

Ramón Lanús se reunirá con vecinos de Villa Adelina

El lunes 16 de noviembre, el intendente Ramón Lanús mantendrá un encuentro con vecinos en la Plaza Belgrano para conversar sobre las necesidades del barrio y presentar los alcances del proyecto.

La segunda etapa apunta a completar la renovación del espacio público con mejoras destinadas a las actividades deportivas, el esparcimiento y el encuentro de vecinos de distintas edades.