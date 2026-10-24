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Policiales / Tigre

Rincón de Milberg: perdió el control, cruzó el boulevard y volcó en la Ruta 27

Rincón de Milberg: perdió el control, cruzó el boulevard y volcó en la Ruta 27
El accidente ocurrió a primera hora de la mañana en Rincón de Milberg, cuando el vehículo cruzó el boulevard que separa ambas manos. La mujer fue asistida por el Sistema de Emergencia Tigre y se encuentra fuera de peligro.

Una conductora que circulaba alcoholizada volcó con su vehículo en la Ruta 27, a la altura de Rincón de Milberg, después de perder el control y cruzar el boulevard que divide ambas manos de la calzada. La mujer fue asistida por los equipos de emergencia y se encuentra fuera de peligro.


El accidente ocurrió a primera hora de la mañana, cuando la conductora se desplazaba en dirección a Benavídez. Tras perder el control, el auto atravesó el boulevard y terminó volcado, detenido con sentido hacia Tigre centro.


Las cámaras del Centro de Operaciones Tigre (COT) registraron la secuencia y permitieron que los agentes de monitoreo detectaran el siniestro y activaran el protocolo de asistencia.


La mujer recibió atención del Sistema de Emergencia Tigre (SET). Además, intervinieron Bomberos Voluntarios, efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, personal de la Dirección General de Tránsito y equipos de Defensa Civil.


Durante el procedimiento, se le realizó un test de alcoholemia a la conductora, cuyo resultado detectó presencia de alcohol.

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