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Política

Federico Ugo ratificó el respaldo del MDF de Tigre a la candidatura presidencial de Axel Kicillof

Federico Ugo habló del armado del MDF en Tigre y pidió trabajar para ganarle a Milei
El director provincial de Desarrollo Local se refirió a la organización del Movimiento Derecho al Futuro en Tigre y planteó la necesidad de respaldar la gestión bonaerense. Las declaraciones se dieron durante una actividad encabezada por Axel Kicillof.

El dirigente de Tigre y director provincial de Desarrollo Local, Federico Ugo, defendió una conducción colectiva del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en el distrito y sostuvo que el espacio debe trabajar para respaldar la gestión de Axel Kicillof y enfrentar al gobierno de Javier Milei.


“Acá no hay dueños de jefaturas, el liderazgo es colectivo”, afirmó Ugo al referirse a la organización del espacio político en Tigre. Según explicó, el MDF funciona a través de una mesa promotora amplia y tiene entre sus objetivos impulsar la candidatura presidencial del gobernador bonaerense.


En ese sentido, el dirigente planteó que la construcción política debe sostenerse en el trabajo territorial y la participación compartida. “Todos tenemos el deber de defender la gestión provincial, construirla cada día mejor y trabajar para ganarle a Milei el año que viene”, expresó.


El respaldo a Kicillof y el financiamiento a la producción


Las definiciones políticas de Ugo se produjeron durante una actividad en la que acompañó a Axel Kicillof y a Gildo Onorato, presidente del Instituto Provincial de Acción Cooperativa, en la entrega del crédito número 500.000 de Provincia Microcréditos, una herramienta vinculada al Banco Provincia y al Grupo BAPRO.


Durante la jornada, el dirigente destacó el papel del Estado bonaerense en el acceso al financiamiento para pequeñas empresas y productores. “Hay una decisión política inquebrantable de la Provincia de seguir financiando a las pymes y a los pequeños productores, que son el verdadero motor del trabajo”, sostuvo.


Por su parte, Kicillof remarcó la importancia de sostener estas herramientas para avanzar hacia un país con salarios dignos y mejores condiciones de vida.


La organización política de cara al escenario electoral


Ugo también hizo hincapié en la necesidad de fortalecer la organización territorial y evitar que la construcción del espacio dependa de liderazgos individuales. Su planteo sobre el funcionamiento del MDF en Tigre apunta a una conducción compartida y a la consolidación de una estructura política con respaldo a la gestión provincial.


El dirigente vinculó esa construcción con el escenario electoral del próximo año y con la necesidad de sostener la unidad del peronismo frente a las políticas del Gobierno nacional.

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