Cáritas mostró en Tigre el trabajo de sus centros barriales y espacios de formación

La Muestra Anual Redes del Área de Jóvenes se realizó en la terminal fluvial de Tigre, con exposiciones artísticas, música y una radio abierta. Participaron centros barriales y espacios de formación que ofrecen contención y capacitación en distintos oficios.

Más de 60 stands, exposiciones artísticas, espectáculos musicales y una radio abierta formaron parte de la Muestra Anual Redes del Área de Jóvenes de Cáritas Argentina, realizada en la terminal fluvial de Tigre. La actividad permitió conocer el trabajo de las instituciones que integran la red y sus propuestas de acompañamiento y capacitación.

Bajo el lema “La salida es en comunidad”, la jornada reunió a organizaciones que desarrollan actividades en centros barriales, espacios de formación profesional y redes de adolescencias. Allí se exhibieron producciones y experiencias de trabajo realizadas durante el año.

Las instituciones ofrecen contención a sectores vulnerables y capacitación en oficios como gastronomía, peluquería, manicuría, confección, electricidad, panadería y mecánica, entre otras especialidades.

El trabajo comunitario y la articulación con Tigre

La secretaria de Educación y Promoción Social del Municipio, Gisela Zamora, participó de la actividad y destacó el trabajo que las organizaciones realizan en el distrito.

“Para nosotros es muy importante el trabajo que vienen realizando durante estos 10 años en la comunidad. Tienden una mano a los que más necesitan y para el Municipio son grandes aliados, para acompañar a nuestros vecinos en momentos como este que son difíciles. Ratificamos el compromiso que tiene el intendente Julio Zamora para seguir acompañándolos y generando mayores oportunidades”, expresó.

Durante la muestra también hubo intervenciones de representantes de Cáritas y entrevistas a participantes de la Red de Centros Barriales Diocesanos, en el marco de la radio abierta instalada en el lugar.

El mensaje del obispo de San Isidro

El obispo de la Diócesis de San Isidro, Guillermo Caride, puso el foco en la posibilidad de reunir en un mismo espacio las experiencias desarrolladas por los distintos centros.

“Esto es para visibilizar todo un trabajo que se fue haciendo durante el año en cada uno de los centros de formación profesional, centros barriales y las redes de adolescencias. Ver todo junto es una maravilla, generando posibilidades. Nunca nos salvamos solos, la vida comunitaria es lo que nos sostiene. Esto no es solo con organizaciones que pertenecen a la iglesia sino también con otras por fuera como el Municipio”, afirmó.

Las organizaciones de zona norte que participaron

Entre las entidades presentes estuvieron el Centro Barrial Casabierta a la Vida; Clarea, Casa de Día Comunitaria para Mujeres; Casa de Jóvenes Levántate y Camina, de la Parroquia San Juan Bautista; Centro Barrial Santa Clara de Asís; Casa del Joven, de la Parroquia María de Guadalupe; Centro del Joven La Cueva; Centro Barrial Casa Abierta; Centro Barrial Casa de los Jóvenes, de la Parroquia Virgen del Carmen; Centro Barrial Casa del Joven San Francisco de Asís, de la Parroquia Santa María del Camino; y Centro Barrial Casa Azul, de la Parroquia Nuestra Señora de la Cava.