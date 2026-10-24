Diego Dabove dio un paso al costado y cerró su ciclo en Tigre

El entrenador presentó su renuncia y dejó al Matador con seis fechas por disputar en el torneo. En su ciclo al frente del equipo acumuló 28 triunfos, 25 empates y 24 derrotas.

Diego Dabove presentó su renuncia como entrenador de Tigre y dejó el cargo cuando restan seis fechas para el final del torneo. El Matador deberá buscar un reemplazante con el objetivo de meterse entre los ocho mejores y mantener sus chances de clasificación.

Dabove se va después de dirigir 77 partidos, con un balance de 28 victorias, 25 empates y 24 derrotas. Su ciclo tuvo un buen 2025, cuando Tigre consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana y alcanzó los playoffs del Apertura y el Clausura.

Este año, sin embargo, el equipo no logró sostener ese nivel. Después de un comienzo que había generado expectativas, los resultados fueron empeorando y Tigre perdió terreno tanto en el torneo local como en sus aspiraciones de avanzar en las competencias que disputó.

La falta de regularidad y las dificultades para encontrar un funcionamiento de juego marcaron la última etapa del entrenador. En el tramo reciente, el equipo acumuló resultados que complicaron su posición y aumentaron la presión sobre el ciclo.

Con seis partidos por jugar, Tigre todavía tiene posibilidades de meterse entre los ocho clasificados. La dirigencia deberá resolver quién se hará cargo del plantel para afrontar el cierre del campeonato.