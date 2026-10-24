San Martín: detuvieron a un hombre acusado de incendiar varios autos

El hombre, de 36 años y en situación de calle, fue identificado a partir de las cámaras de seguridad. La Policía secuestró tres encendedores durante el procedimiento.

Un hombre de 36 años fue detenido en San Martín, acusado de provocar incendios intencionales en varios vehículos desde el mes pasado. La investigación abarca hechos ocurridos en Villa Ballester, San Andrés y Chilavert, donde los ataques generaron preocupación entre los vecinos.

El sospechoso fue identificado como Cristian Antonio Castaño, quien se encuentra en situación de calle. Según consignaron las autoridades policiales, fue reconocido a partir de imágenes de las cámaras de seguridad de la zona, que lo habrían registrado mientras actuaba durante la madrugada.

La detención se concretó en la vía pública. Durante el procedimiento, los efectivos secuestraron tres encendedores.

Los incendios se habrían extendido desde el mes pasado hasta la fecha, de acuerdo con la información policial. Por el momento, el material disponible no precisa la cantidad exacta de vehículos afectados ni las circunstancias particulares de cada hecho.