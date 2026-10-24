Ciudadanía Joven: Tigre coordina acciones para acompañar a adolescentes en conflicto con la ley

El programa municipal Ciudadanía Joven articula con el segmento provincial Entramados. En una reunión en el Centro de Operaciones Tigre, funcionarios, representantes judiciales y especialistas definieron objetivos de trabajo y destacaron el papel de la educación y la salud.

El programa Ciudadanía Joven de Tigre avanza con nuevas instancias de coordinación para abordar la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal o en riesgo sociopenal. En una reunión realizada en el Centro de Operaciones Tigre (COT), representantes del Municipio, del Poder Judicial y de las fuerzas de seguridad analizaron los avances del trabajo articulado con la iniciativa provincial Entramados.

El encuentro reunió a equipos de distintas áreas de gestión y referentes territoriales, con el objetivo de establecer prioridades y definir acciones para el acompañamiento de los jóvenes. Entre los puntos abordados, se destacó la importancia de la educación en los procesos de reinserción y el aporte de los equipos territoriales de salud para intervenir ante problemáticas sociales.

La secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora, participó de la actividad y señaló la importancia de sostener la articulación entre los distintos niveles del Estado. “Este tipo de programas visibilizan las necesidades de la población que más lo necesita. Hay que seguir trabajando por el vecino y vecina, en este caso de manera articulada con el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, expresó.

Educación, salud y acompañamiento territorial

Durante la mesa de trabajo también se planteó la necesidad de coordinar estrategias de acompañamiento entre los organismos que intervienen en la vida de adolescentes y jóvenes.

La secretaria de Mujeres, Géneros e Infancias, Nadia Olivieri, destacó el valor de estos espacios para organizar las intervenciones. “Distintos efectores que intervienen en la vida de adolescentes y jóvenes que tienen conflicto con la ley penal nos encontramos para establecer estrategias de acompañamiento. Son espacios importantes de debate y reflexión”, afirmó.

La reunión permitió definir objetivos de corto plazo y poner en común las perspectivas de los equipos municipales, judiciales, educativos y de seguridad que participan del abordaje.

El rol de la prevención y la detección temprana

El defensor penal juvenil de San Isidro, Javier Cagliasca, también participó del encuentro y remarcó la importancia de la prevención y la identificación temprana de los conflictos.

“Participaron autoridades del Municipio y actores del grupo ‘Entramados’, donde destacamos la importancia de trabajar en la prevención, la detección temprana de los conflictos y la etapa de desafíos con la nueva legislación reciente”, señaló.

Ciudadanía Joven se desarrolla en el marco de Entramados, una iniciativa provincial orientada al abordaje de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal y en situaciones de riesgo sociopenal.