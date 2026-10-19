La industria metalúrgica sigue sin recuperarse: seis de cada 10 máquinas están paradas

La actividad metalúrgica retrocedió 3,3% interanual en septiembre y acumula una baja del 5,3% en 2026. Según ADIMRA, la capacidad instalada cayó a su nivel más bajo para ese mes desde 2016 y persiste la falta de expectativas de recuperación.

La actividad metalúrgica retrocedió 3,3% interanual en septiembre y acumula una baja del 5,3% en lo que va del año. Según ADIMRA, la capacidad instalada cayó a su nivel más bajo para ese mes desde 2016 y casi la mitad de las empresas no espera aumentar su producción durante el próximo trimestre.

La industria metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación. Aunque en septiembre registró una mejora del 2,5% respecto de agosto, el desempeño interanual volvió a ser negativo y el nivel de utilización de las instalaciones productivas descendió al 40,2%.

El dato refleja las dificultades que atraviesa el sector: seis de cada diez máquinas permanecen sin utilizar y la capacidad instalada retrocedió 4,3 puntos porcentuales frente a septiembre del año pasado. De acuerdo con el informe de ADIMRA, se trata del registro más bajo para ese mes desde 2016, cuando comienza la serie disponible.

Todos los rubros metalúrgicos registraron caídas

El retroceso alcanzó a prácticamente todas las actividades que integran el entramado metalúrgico. La mayor contracción correspondió a la fundición, con una baja interanual del 8,8%, seguida por carrocerías y remolques, que retrocedieron 7,6%.

También registraron resultados negativos los bienes de capital (-4,4%), el equipamiento médico (-3,3%), la maquinaria agrícola (-2,5%), los equipos y aparatos eléctricos (-2,3%) y otros productos de metal (-1,3%).

En el caso de las autopartes, el informe consigna una variación del 1,9%, aunque el dato no aparece acompañado por un signo negativo en el material difundido.

La caída también se extendió a las principales provincias con actividad metalúrgica. Entre Ríos registró el mayor descenso, con un 5,5%, seguida por Córdoba (-4,6%), Buenos Aires (-3,7%), Santa Fe (-2,3%) y Mendoza (-1,1%).

ADIMRA advirtió por la falta de inversiones y la debilidad de la demanda

El presidente de ADIMRA, Elio Del Re, vinculó el bajo nivel de actividad con las dificultades que enfrentan las empresas para sostener la producción y concretar inversiones.

“La actividad metalúrgica continúa sin mostrar señales de recuperación. La debilidad de la demanda, la postergación de inversiones y la menor contratación de equipos se reflejan en una utilización de la capacidad instalada de apenas el 40%, evidenciando las dificultades que atraviesan las empresas del sector”, señaló.

Del Re también planteó la necesidad de aprovechar las capacidades industriales existentes ante los anuncios de grandes proyectos de inversión, en especial en los sectores energético y minero.

“Argentina cuenta con activos productivos de enorme valor, construidos a lo largo de décadas de inversión, conocimiento y desarrollo tecnológico. En un contexto de anuncios de grandes proyectos de inversión, especialmente en energía y minería, sería un desperdicio no aprovechar estas capacidades para potenciar su desarrollo”, afirmó.

En esa línea, sostuvo que la industria nacional cuenta con empresas, tecnología y recursos humanos que podrían incorporarse a las cadenas de valor de esos proyectos.

“Tenemos empresas, tecnología y recursos humanos preparados para integrarse a esas cadenas de valor. El desafío es lograr que las nuevas inversiones no sólo impulsen sectores estratégicos, sino que también traccionen a la industria nacional, multipliquen las oportunidades productivas y generen empleo de calidad en todo el país”, agregó.

El empleo metalúrgico también retrocedió

Las perspectivas para los próximos meses tampoco muestran una recuperación generalizada. Según el relevamiento de ADIMRA, el 45,2% de las empresas no espera aumentar su producción durante el próximo trimestre.

En paralelo, el empleo del sector registró una disminución interanual del 1,9%, otro indicador de las dificultades que enfrenta la actividad metalúrgica.

Los datos de septiembre combinan una mejora mensual con retrocesos interanuales, una capacidad instalada en mínimos para ese mes y expectativas de producción todavía débiles. Para ADIMRA, el desafío pasa por recuperar la actividad y lograr que las nuevas inversiones en sectores estratégicos también impulsen a los proveedores industriales argentinos.