Día de la Madre 2026: las ventas minoristas cayeron 1,4% y acumulan cinco bajas consecutivas

Las ventas de los comercios minoristas pymes retrocedieron frente a 2025, pese a los descuentos y las opciones de financiación. El ticket promedio fue de $63.197 y cuatro de los seis rubros relevados registraron caídas.

Las ventas de los comercios minoristas pymes por el Día de la Madre 2026 retrocedieron un 1,4% interanual a precios constantes, según el relevamiento de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). El resultado prolongó una tendencia negativa que ya suma cinco años consecutivos de caídas para esta fecha, en un escenario de consumo condicionado por los presupuestos familiares.

El gasto promedio por operación alcanzó los $63.197 a precios corrientes. Los descuentos, las promociones bancarias y la financiación en cuotas fueron herramientas centrales para concretar compras, aunque no alcanzaron para revertir la retracción. Los consumidores priorizaron productos de menor precio y limitaron las adquisiciones de mayor valor.

Qué rubros vendieron menos y cuáles lograron crecer

Cuatro de los seis sectores relevados registraron bajas interanuales. La mayor caída correspondió a electrodomésticos, artefactos de hogar y equipos de audio y video, con un retroceso del 3,6%. Le siguieron cosméticos y perfumería y equipos periféricos, accesorios y celulares, ambos con una disminución del 3,2%.

El rubro calzado y marroquinería también terminó por debajo del año anterior, con una caída del 2,2%.

En contraste, librería fue el sector con mejor desempeño, con un incremento del 3,4%. Indumentaria registró una mejora marginal del 0,1%, lo que le permitió mantenerse prácticamente estable.

Los resultados muestran diferencias entre los sectores, pero con un predominio de las variaciones negativas en el balance general de la fecha comercial.

Cuánto gastaron los consumidores según el rubro

El ticket promedio presentó diferencias significativas entre las categorías. Cosméticos y perfumería encabezó el relevamiento con $88.000 por operación, seguido por electrodomésticos y equipos de audio y video, con $72.581, y calzado y marroquinería, con $67.332.

Por debajo del promedio general de $63.197 se ubicaron equipos periféricos, accesorios y celulares, con $60.089; indumentaria, con $55.416; y librería, con $37.638. Este último rubro registró el menor monto promedio de compra.

Los valores corresponden a precios corrientes, mientras que las variaciones interanuales de las ventas se calcularon a precios constantes.

Promociones y cuotas, claves para sostener las operaciones

La financiación y los descuentos permitieron concretar ventas, aunque con presión sobre la rentabilidad de los comercios. En calzado y marroquinería, las operaciones se concentraron en productos de uso diario y artículos de menor precio. Los comercios recurrieron a planes de tres y seis cuotas y a rebajas de hasta el 20%, en un contexto de restricciones en los límites disponibles de las tarjetas y menor demanda de productos de gama alta.

En electrodomésticos, el público se inclinó por los pequeños aparatos y las líneas más económicas. Las ventas digitales mostraron mayor dinamismo que los locales tradicionales, mientras que los plazos extendidos de financiación y los créditos personales ayudaron a cerrar operaciones. Los costos financieros y las bonificaciones, sin embargo, redujeron los márgenes.

En el segmento de celulares y accesorios, la renovación de teléfonos perdió impulso y las compras se concentraron en productos complementarios de menor costo, como auriculares, fundas y relojes inteligentes. Los descuentos por pago al contado y las cuotas sin interés facilitaron las operaciones, aunque los comerciantes también señalaron el impacto de la competencia de productos importados.

La indumentaria logró una variación levemente positiva mediante la demanda de prendas livianas y ropa deportiva. Las promociones 2x1 y 3x2, las rebajas de hasta el 20% y los beneficios bancarios contribuyeron a sostener las ventas, con una rentabilidad menor por operación.

En librería, los títulos de cocina y desarrollo personal y las opciones económicas concentraron parte de la demanda. Las ferias del libro en algunas localidades también aportaron movimiento, mientras que los descuentos editoriales y las promociones con tarjetas ayudaron a concretar compras.

Por su parte, cosméticos y perfumería enfrentaron dificultades en los comercios a la calle por las precipitaciones registradas en el Área Metropolitana de Buenos Aires y el interior. Aunque hubo una recuperación del movimiento comercial hacia la tarde del sábado y las primeras horas del domingo, el clima limitó la concurrencia a los locales.

El impacto de la fecha fue moderado para la mayoría de los comercios

La incidencia del Día de la Madre en las ventas mensuales tampoco mostró un impulso generalizado. El 39,9% de los comercios consultados consideró que la festividad tuvo un impacto moderado, mientras que el 31,7% afirmó que sumó ventas, pero no modificó el panorama de la actividad.

Otro 19,3% señaló que la fecha no tuvo impacto en su negocio y apenas el 9% la consideró clave para impulsar las ventas del mes.

En cuanto a las expectativas previas, el 51,3% de los comercios indicó que los resultados estuvieron en línea con lo esperado. El 32,5% vendió por debajo de sus previsiones —un 29,4% calificó el resultado como peor y un 3,1% como mucho peor—, mientras que el 16,2% superó sus estimaciones: un 15,2% vendió mejor de lo previsto y un 1% mucho mejor.

El balance dejó así una fecha comercial que aportó actividad, pero no alcanzó para revertir la debilidad del consumo minorista.