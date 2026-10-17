Tigre lo buscó hasta el final y se llevó un empate agónico en Mendoza

El Matador igualó 2-2 frente a Independiente Rivadavia por la fecha 13 del Torneo Clausura. Alan Barrionuevo y Manuel Fernández marcaron los goles del equipo de Diego Dabove, que buscará volver al triunfo cuando reciba a Atlético Tucumán en Victoria.

Tigre empató 2-2 ante Independiente Rivadavia por la decimotercera fecha de la Zona B del Torneo Clausura. El equipo de Diego Dabove llegó a estar dos veces en desventaja y consiguió la igualdad definitiva a los 47 minutos del segundo tiempo, con un gol de Manuel Fernández.

El Matador había encontrado el descuento en la primera parte a través de Alan Barrionuevo, quien convirtió de cabeza tras un centro de Jabes Saralegui. Cuando el partido parecía terminar con una victoria del conjunto mendocino, Federico Álvarez asistió a Manuel Fernández, que empujó la pelota al fondo del arco para sellar el 2-2.

Tigre reaccionó en un partido de ida y vuelta

El local abrió el marcador a los 20 minutos del primer tiempo. Matías Fernández sacó un remate desde la esquina izquierda del área grande que se metió en el ángulo defendido por Felipe Zenobio.

La respuesta de Tigre llegó cinco minutos después. Tras un centro preciso de Jabes Saralegui, Alan Barrionuevo ganó de cabeza en el área chica y estableció el empate.

El desarrollo mantuvo la intensidad durante el resto de la primera mitad. Independiente Rivadavia estuvo cerca de recuperar la ventaja con un centro de Luciano Gómez que terminó en el travesaño. En la jugada siguiente, Sartori conectó de cabeza un envío de Leonard Costas y la pelota volvió a dar en el poste superior antes de picar cerca de la línea de gol.

El Matador insistió hasta conseguir el empate

A los siete minutos del complemento, José Florentín aprovechó una pelota que quedó suelta en el borde del área después de un despeje defectuoso y definió de primera para poner el 2-1 a favor del equipo mendocino.

Tigre debió volver a buscar el empate y sostuvo la presión en el tramo final. El arquero Bolcato respondió ante varios intentos del conjunto visitante, pero no pudo evitar el gol de Manuel Fernández en la última parte del encuentro.

A los 47 minutos, Federico Álvarez envió la pelota al centro del área y Fernández apareció para definir y establecer el 2-2 definitivo.

Cómo sigue Tigre en el Torneo Clausura

Con este resultado, Independiente Rivadavia dejó escapar una oportunidad en la pelea por la cima de la Tabla Anual. Boca y Argentinos Juniors, que ganaron sus respectivos partidos, quedaron como líderes con 54 puntos, dos por encima del conjunto mendocino.

En la próxima fecha, Tigre recibirá a Atlético Tucumán en Victoria, mientras que Independiente Rivadavia visitará a Argentinos Juniors en La Paternal.