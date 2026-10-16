Villa Martelli: las cámaras de Vicente López frustraron el robo a una fábrica y detuvieron a dos sospechosos

Dos hombres fueron detenidos durante la madrugada del miércoles 30 de septiembre, cuando intentaban forzar el ingreso a una fábrica de Villa Martelli. Las cámaras del sistema ESCUDO permitieron alertar a los móviles de seguridad e interceptarlos antes de que entraran.

Dos hombres fueron detenidos cuando intentaban ingresar por la fuerza a una fábrica de Villa Martelli, en Vicente López. La maniobra quedó registrada por las cámaras de seguridad del municipio, cuyos operadores alertaron a los móviles que patrullaban la zona y permitieron interceptarlos antes de que entraran al establecimiento.

El episodio ocurrió durante la madrugada del miércoles 30 de septiembre. Los sospechosos llegaron hasta la esquina de Méjico y Habana, después de desplazarse por el sector de Beruti y Laprida. Allí, uno se quedó vigilando los alrededores mientras el otro utilizaba una barreta para forzar la puerta de acceso a la fábrica.

La secuencia era observada en tiempo real desde el Centro de Monitoreo ESCUDO. Al advertir el intento de ingreso, los operadores dieron aviso al personal de seguridad, que se dirigió al lugar para detener a los dos hombres.

Durante la inspección, los agentes encontraron la barreta utilizada para intentar abrir la puerta, que había sido descartada en una esquina.

El propietario de la fábrica llegó poco después y constató que la puerta de acceso había sido forzada, aunque los sospechosos no habían conseguido ingresar. Luego realizó la denuncia correspondiente y los dos detenidos fueron trasladados a la comisaría para continuar con las actuaciones judiciales.

Cómo funciona el sistema de cámaras de Vicente López

El municipio cuenta con más de 2.600 cámaras de seguridad distribuidas en el distrito. El sistema ESCUDO permite detectar movimientos sospechosos, seguir situaciones en tiempo real y coordinar intervenciones con los móviles de seguridad.

En este caso, el monitoreo permitió advertir que uno de los hombres vigilaba la zona mientras el otro intentaba abrir la puerta de la fábrica. La intervención se produjo antes de que pudieran ingresar al establecimiento.