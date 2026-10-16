Robos en colectivos del AMBA: cuatro mujeres detenidas tras nuevos allanamientos

La investigación comenzó por el robo de un celular en un colectivo de la línea 108 y avanzó con peritajes telefónicos que permitieron identificar a otras sospechosas. Hubo allanamientos en San Justo, Virrey del Pino y Vicente López.

Una investigación por robos en colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) terminó con cuatro mujeres detenidas tras una serie de allanamientos en Vicente López, San Justo y Virrey del Pino. La causa había comenzado con la sustracción de un celular a una periodista en una unidad de la línea 108, a la altura de Plaza Italia.

La pesquisa estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA) y permitió avanzar sobre otras sospechosas a partir del análisis de teléfonos secuestrados durante procedimientos realizados en mayo. Según la investigación, los hechos estarían vinculados con robos cometidos bajo la modalidad conocida como “piraña”.

Los peritajes que ampliaron la investigación

Los investigadores analizaron los dispositivos incautados en los primeros allanamientos y sumaron informes y tareas de campo. Con esos elementos, establecieron la presunta participación de otras dos mujeres en los hechos investigados.

Las nuevas pruebas también aportaron elementos contra dos mujeres que habían sido detenidas en mayo y posteriormente recuperaron la libertad por resolución judicial. De acuerdo con la pesquisa, ambas estarían relacionadas con otros robos perpetrados en colectivos que circulan por el AMBA.

En aquella primera etapa, los efectivos habían detenido a tres personas: dos mujeres y un hombre. La investigación posterior permitió ampliar el número de sospechosas y avanzar con nuevas medidas judiciales.

Allanamientos en Vicente López y La Matanza

A partir de los elementos reunidos, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 29, a cargo de la jueza Nancy Rodríguez, con intervención de la Secretaría N.º 152, a cargo de Federico Laderach, autorizó las detenciones.

Los efectivos realizaron cuatro allanamientos en San Justo, Virrey del Pino y Vicente López, donde concretaron las capturas y secuestraron dos teléfonos celulares.

Las cuatro detenidas son mayores de edad: tres argentinas y una de nacionalidad peruana. Quedaron a disposición de la Justicia en una causa por “robo en poblado y en banda”.