San Isidro inicia en noviembre la segunda etapa del Corredor Rolón en Beccar

El proyecto presentado por el intendente Ramón Lanús contempla nuevas veredas, pavimento, más de 110 árboles y la renovación de un espacio verde. Los trabajos comenzarán en noviembre y demandarán ocho meses.

La segunda etapa del Corredor Rolón, en Beccar, comenzará a principios de noviembre con obras sobre siete cuadras, entre José Ingenieros y Tomkinson. El proyecto, presentado por el intendente Ramón Lanús ante vecinos, contempla la renovación de veredas y pavimento, mejoras en la circulación y la puesta en valor de un espacio verde. La finalización está prevista para principios de julio de 2027.

La intervención abarcará 8.000 metros cuadrados de nuevas veredas, 8.750 metros cuadrados de pavimento y 690 metros cuadrados de boulevard, que prolongará el separador de carriles existente. También se incorporarán más de 110 árboles, nuevas superficies verdes y mejoras en el alumbrado y el mobiliario urbano.

Los trabajos se financiarán mediante bonos de inversión privada, una modalidad que el Municipio incorporará para ejecutar obras urbanas.

Dónde comenzarán los trabajos y qué sectores abarcarán

El primer frente de obra estará sobre Neyer, entre Rolón y América, frente a los edificios de viviendas, donde se renovarán las veredas. Además, se trabajará en simultáneo en dos puntos del corredor: las esquinas de Rolón y José Ingenieros y de Rolón y Tomkinson.

En este último sector se realizará una de las intervenciones centrales del proyecto: la renovación del espacio verde ubicado cerca del Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS). El lugar contará con nuevas áreas verdes, arbolado, senderos peatonales accesibles, mobiliario urbano, sectores de descanso y un patio de juegos.

La obra también prevé cambios en la organización del tránsito y el estacionamiento. Se instalarán dársenas a 90 grados en algunos sectores y se mantendrá el estacionamiento paralelo en otros, según las características de cada tramo.

A su vez, se reubicarán dos paradas de transporte público y se sumarán nuevos refugios y señalización.

Más conectividad y arbolado para el barrio

Entre las intervenciones previstas figura la formalización del estacionamiento en “T” de La Cava, en la zona de Neyer y Elflein. También se abrirá un nuevo pasaje en el sector de Elflein y Pasaje Hípico para mejorar la conectividad y la circulación dentro del barrio.

El proyecto paisajístico incluye 580 metros cuadrados de superficie verde en el boulevard, además de nuevos canteros con especies herbáceas y gramíneas. Entre los árboles previstos se encuentran lapachos rosados, fumos bravos y jacarandás.

Las nuevas veredas y los recorridos peatonales incorporarán criterios de accesibilidad para facilitar los desplazamientos a pie.

El plazo estimado de ejecución es de ocho meses, con finalización prevista para principios de julio de 2027. Durante los trabajos habrá reducciones de calzada en los sectores intervenidos.