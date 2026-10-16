ARBA postergó vencimientos del Automotor y de dos impuestos inmobiliarios

La prórroga alcanza a la cuota 9 del Impuesto Automotor y a las cuotas 4 del Inmobiliario Rural y del Inmobiliario Complementario. Quienes mantengan un buen cumplimiento podrán obtener una bonificación del 10%.

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) extendió hasta el jueves 12 de noviembre el vencimiento de tres cuotas impositivas: la 9 del Impuesto Automotor, la 4 del Inmobiliario Rural y la 4 del Inmobiliario Complementario.

La postergación permite pagar hasta esa fecha sin perder los beneficios vinculados al cumplimiento en término. Según informó el organismo, quienes tengan un buen cumplimiento podrán acceder a una bonificación del 10%, cualquiera sea el medio de pago elegido. La información difundida no detalla requisitos adicionales para obtener ese descuento.

Qué opciones hay para pagar

Los contribuyentes pueden realizar el trámite por internet, mediante el sitio oficial de ARBA (www.arba.gov.ar), en la sección «Pagá tus impuestos». Allí es posible abonar con tarjeta de crédito o generar un código de pago electrónico para utilizar en cajeros automáticos.

También se encuentra disponible el pago mediante Cuenta DNI, escaneando el código QR que la Agencia enviará por correo electrónico. Esa alternativa estará habilitada hasta la fecha de vencimiento.

Quienes opten por la modalidad presencial podrán pagar en entidades bancarias habilitadas o en las bocas de cobro de Provincia Net Pagos. En estos casos, deberán descargar previamente las boletas desde la página web del organismo.