El FMI pidió focalizar los subsidios y prevé una mejora de la economía argentina en 2027

En su informe sobre las perspectivas económicas de América, el organismo destacó los esfuerzos argentinos para reducir los subsidios energéticos y pidió concentrar las ayudas en los sectores más vulnerables. También prevé que la inversión y el consumo impulsen la actividad en 2027.

El Fondo Monetario Internacional (FMI) destacó los esfuerzos de Argentina para reducir los subsidios energéticos y advirtió que las ayudas estatales deben concentrarse en los sectores más vulnerables para evitar mayores presiones sobre las cuentas públicas. Al mismo tiempo, el organismo proyectó una mejora de la actividad económica argentina en 2027, impulsada por la recuperación del consumo y la inversión en un escenario de inflación decreciente.

Las definiciones forman parte del informe Perspectivas Económicas para las Américas, presentado durante la reunión anual del organismo en Bangkok, Tailandia. El documento analiza el impacto del encarecimiento de la energía sobre las economías de la región y las medidas adoptadas por los gobiernos para amortiguar sus efectos.

El FMI pidió sostener la reducción de los subsidios energéticos

El organismo diferenció las medidas de alivio generalizado de aquellas orientadas a los sectores que más necesitan asistencia. Según su análisis, las intervenciones sin una focalización precisa pueden aliviar los costos de manera inmediata, pero también generan distorsiones económicas y debilitan las señales de precios que contribuyen a moderar el consumo de energía.

En el informe, el FMI señaló que varios gobiernos adoptaron durante 2026 medidas para proteger a hogares y empresas frente al aumento de los precios energéticos. Entre ellas mencionó subsidios a los combustibles, reducciones impositivas, garantías crediticias y otras intervenciones.

“Si bien proporcionaron un alivio inmediato, las intervenciones no focalizadas también generaron distorsiones y suprimieron las señales de precios que habrían contribuido a moderar la demanda de energía”, sostuvo el organismo.

A partir de ese diagnóstico, planteó la necesidad de revisar las políticas de asistencia y preservar los avances alcanzados en la reducción de los subsidios. En ese marco, destacó las medidas adoptadas por Argentina, Bolivia y Ecuador.

“Es necesario rediseñar estas intervenciones para que sean más eficaces. Es importante preservar los avances que varios países (como Argentina, Bolivia y Ecuador) han logrado a base de mucho esfuerzo para reducir o eliminar los subsidios energéticos”, indicó el informe.

El FMI también contrastó las políticas de distintos países frente al encarecimiento de la energía. Mientras señaló que algunas economías, entre ellas Brasil y Canadá, aplicaron medidas para amortiguar el impacto sobre sus poblaciones, destacó los esfuerzos de Argentina y Ecuador para reforzar la sostenibilidad de la deuda con respaldo de recursos del organismo.

Qué espera el FMI para la economía argentina en 2027

En materia de actividad económica, el informe prevé que la economía argentina se afiance durante 2027. El organismo considera que la inversión y el consumo tendrán apoyo en la desaceleración de la inflación y en las reformas actualmente en marcha.

La evaluación se enmarca en una perspectiva regional en la que los elevados precios de las materias primas podrían favorecer especialmente a los países exportadores de energía. Entre ellos, el documento menciona a Argentina, junto con Estados Unidos, Canadá, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Trinidad y Tobago y Venezuela.

De esta manera, el análisis del FMI combina dos ejes para Argentina: la continuidad de los esfuerzos fiscales vinculados a la reducción de subsidios y una expectativa de fortalecimiento de la actividad económica para 2027. Se trata de una proyección del organismo, condicionada por la evolución de las variables económicas y las reformas en marcha.

Fuente: informe «Perspectivas Económicas para las Américas» del FMI, procesado por Agencia Noticias Argentinas.