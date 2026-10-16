Pre Cosquín 2027: la Provincia destina más de $104 millones a artistas bonaerenses

Los selectivos se realizarán entre octubre y diciembre en 16 localidades de la provincia de Buenos Aires. El Gobierno bonaerense apoyará a las delegaciones y a la red de sedes, en una edición que incorpora la categoría de recitadores y narradores.

Artistas de 16 localidades bonaerenses participarán entre octubre y diciembre de las instancias clasificatorias del Pre Cosquín 2027, el certamen que selecciona nuevos talentos del folklore para acceder al escenario mayor del Festival Nacional de Folklore de Cosquín. Para acompañar el proceso, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires destinará más de $104 millones al apoyo de las delegaciones y al fortalecimiento de las sedes locales.

El calendario de selectivos se distribuirá en tres meses y abarcará municipios de distintas regiones de la provincia. Las jornadas de octubre tendrán lugar en Almirante Brown, Mar Chiquita, Zárate, General Pueyrredón, Lomas de Zamora y San Martín.

En noviembre, las clasificatorias continuarán en Salliqueló, Alberti, Bahía Blanca, La Costa, La Plata, Leandro N. Alem, Lobos y Tigre. El cronograma concluirá en diciembre con las sedes de Azul y Pergamino.

Una nueva categoría en el certamen folklórico

La edición número 55 del Pre Cosquín incorporará la categoría de recitadores y narradores, con la intención de promover expresiones vinculadas con la tradición oral y la poesía criolla.

El certamen ofrece a músicos, cantantes, bailarines y otros artistas la posibilidad de llegar al escenario de la Plaza Próspero Molina, en Córdoba, donde se desarrolla el festival nacional durante enero. La próxima edición del encuentro está prevista para enero de 2027.

El acompañamiento bonaerense estará a cargo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, con asistencia a las delegaciones y a la red de sedes que organizan las instancias clasificatorias en la provincia.