Persecución en San Isidro: seis detenidos tras el robo de un bolso con $37,9 millones

El robo ocurrió el lunes al mediodía en el centro de San Isidro. Las alertas vecinales, el seguimiento de las cámaras y un operativo cerrojo permitieron interceptar el vehículo y recuperar el dinero.

Seis personas, cinco adultos y un menor, fueron detenidas en San Isidro tras el robo de un bolso con $37,9 millones en el centro del distrito. El seguimiento de las cámaras municipales, las alertas de los vecinos y un operativo cerrojo permitieron interceptar el auto en el que escapaban parte de los sospechosos y recuperar la totalidad del dinero.

El hecho ocurrió el lunes al mediodía. Según la reconstrucción del episodio, varios hombres abordaron a la víctima, de 40 años, y simularon estar armados para robarle el bolso. La fuga comenzó en dos motos, pero un choque y el posterior cambio de vehículo terminaron complicando la huida.

Cómo fue la fuga tras el robo

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En la esquina de Alem y Rivadavia, una de las motos chocó contra un auto. Sus ocupantes abandonaron el rodado y subieron a un Volkswagen Up! que los esperaba. De la segunda moto también bajaron dos de sus tres ocupantes para sumarse al vehículo, mientras que el restante continuó escapando.

La intervención se puso en marcha con distintas alertas recibidas en la calle. Un vecino informó mediante Ojos en Alerta que un hombre había intentado abrir un vehículo. Casi al mismo tiempo, una vecina advirtió a un oficial de la Patrulla Municipal sobre el robo, y el agente transmitió la información al Centro de Operaciones Municipal (COM).

En paralelo, otro oficial encontró abandonada la moto azul en Alem y Rivadavia. Ese hallazgo aportó un dato clave para reconstruir el recorrido de los sospechosos.

Los operadores del COM siguieron el desplazamiento del Volkswagen Up! mediante las cámaras de videovigilancia y transmitieron su ubicación en tiempo real a los móviles de la Patrulla Municipal y del Comando. El auto fue detectado en Márquez e Isabel la Católica y, a partir de esa información, se organizó un operativo cerrojo.

La interceptación se concretó en Rolón y Monroe. En el vehículo viajaban cinco hombres y una mujer, que fueron aprehendidos. Ante la presencia de un testigo, los agentes encontraron el bolso con los $37,9 millones. El dinero fue recuperado y posteriormente restituido a la víctima.

Las cámaras del centro, claves para seguir el recorrido

El procedimiento también puso de relieve la cobertura de videovigilancia en el centro de San Isidro. Según el Municipio, la instalación de más de 40 cámaras amplió la capacidad de seguimiento del COM en una zona de intensa circulación peatonal y actividad comercial.

De acuerdo con la información oficial, esos dispositivos no estaban instalados en esa área hasta el año pasado y resultaron determinantes para rastrear el recorrido del vehículo durante la fuga.

Qué pasó con los seis detenidos

Los sospechosos fueron trasladados a la Comisaría Primera de San Isidro. En una primera instancia intervino la Fiscalía de Drogas Ilícitas de San Isidro, a cargo del fiscal Esteban Álvarez, que se encontraba de turno.

Este martes, el fiscal Orduna y la fiscal Zyseskind indagaron a los cinco adultos en el marco de una causa por robo agravado en poblado y en banda. Posteriormente, la Justicia convirtió sus aprehensiones en detenciones.

El menor también permanece privado de su libertad.